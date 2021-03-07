Otomotiv sektöründe yüzler gülüyor, sektör Ocak-Şubat döneminde satışlarını yüzde 37.4 seviyesinde artırdı. Bu artış trendini sürdürmek isteyen markalar Mart ayına özel kampanyalarını hayata geçirdi. Araç satın alma bir marketten oyuncak araba almaya benzer. Ürünü alır-inceler beğenirseniz parayı öder aracınızı alır çıkarsınız. Araç alımında daha çok bayiler aracılık ettiği için öyle yada böyle bir bayii aracılığı ile aracınızı satın alırsınız. Ancak burada dikkat etmeniz bazı püf noktalar olduğunu hatırlatmak isterim. Öncelikle alacağınız aracı mümkünse –alacağınız bayiden (ücretsiz)- test edin. Eğer test aracı yoksa eşdeğer bir araç bulup inceleyin.
JEEP
Jeep'te Renegade modelinde devasa indirimler mevcut. Mart ayına özel Renegade modelinde 70 bin TL'ye, Compass modelinde ise 85 bin TL'ye varan indirimler bulunuyor. Renegade modelinin fiyatı 232 bin TL, Compass modelinin satış fiyatı ise 359 bin 900 TL'den başlıyor.
PEUGEOT
Peugeot'ta mart ayında kampanyaya giden markalardan birisi. 3008 modelinde 140 bin TL'ye yüzde 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği yer alıyor. 2008 modelinde ise fiyatlar 229 bin 700 TL'den başlıyor, 100 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz imkanı bulunuyor.