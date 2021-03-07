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    11 milyon kişi uçtu (Ekonomi haberleri)

    ı için gereken tüm tedbirlerin alındığı havalimanlarında yılın ilk iki ayında hizmet verilen yolcu sayısı 11 milyona yaklaşırken, üst geçişlerle birlikte toplam 148 bin 768 uçak trafiği gerçekleşti. ’nda şubat ayında uçuş trafiği toplamda 13 bin 891’e ulaştı.

    11 milyon kişi uçtu

    Coronavirüs salgını için gereken tüm tedbirlerin alındığı havalimanlarında yılın ilk iki ayında hizmet verilen yolcu sayısı 11 milyona yaklaşırken, üst geçişlerle birlikte toplam 148 bin 768 uçak trafiği gerçekleşti. İstanbul Havalimanı'nda şubat ayında uçuş trafiği toplamda 13 bin 891'e ulaştı.

    PARANIZI ÇALDIRMAYIN
    Whatsapp üzerinden hızla yayılan yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Adidas'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediyesi olarak 1 milyon çift ayakkabı verdiğini içeren WhatsApp mesajı ile birlikte birlikte gönderilen linke tıklayanlar bilgilerini çaldırıyor. Uzmanlar "Bilinmedik mesajlara dikkat edin" dedi.

    PATATES-SOĞAN SATIŞI ARTTI
    Tarım     ve Orman Bakanlığı, üretilen patates ve soğanın iç pazara yettiğini aynı zamanda da ihraç edildiğini açıkladı. Bakanlık Türkiye'nin, geçtiğimiz yıl 124 bin ton patates ile 220 bin ton soğan ihraç ettiğini duyurdu.

        YEŞİLAY 101 YAŞINDA
        1 - 7 Mart Yeşilay Haftası, "Yeşilay Hep Benimle" sloganıyla kutlandı. 101'inci yılına ulaşan Yeşilay, hafta boyunca yürüttüğü çalışmalarla bağımlılıklardan uzak, iyi ve sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti. Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, "Bugüne kadar milyonlarca insana temas ettik, bu sayıyı artırmayı da sürdürüyoruz" dedi.

        ÖĞRENCİ PARALARI YATIRILIYOR
        Gençlik         ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin mart ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Kasapoğlu ödemelerin 10 Mart'a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacağını bildirdi.

        KENTSEL DÖNÜŞÜME 1 MİLYON LİRA
        Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Emlak Katılım Bankası'nın kentsel dönüşüm için 3 ana finansman modeli geliştirdiğini açıkladı. Kurum, dönüşüm için krediyi 125 bin liradan 200 bin liraya ve 5 daireye kadar toplam kredi tutarını 625 bin liradan 1 milyon liraya yükselttiklerini söyledi.
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        Haberler Ekonomi 11 milyon kişi uçtu (Ekonomi haberleri)
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