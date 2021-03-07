11 milyon kişi uçtu (Ekonomi haberleri)

KENTSEL DÖNÜŞÜME 1 MİLYON LİRA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Emlak Katılım Bankası'nın kentsel dönüşüm için 3 ana finansman modeli geliştirdiğini açıkladı. Kurum, dönüşüm için krediyi 125 bin liradan 200 bin liraya ve 5 daireye kadar toplam kredi tutarını 625 bin liradan 1 milyon liraya yükselttiklerini söyledi.