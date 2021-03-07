11 milyon kişi uçtu (Ekonomi haberleri)

Coronavirüs salgını için gereken tüm tedbirlerin alındığı havalimanlarında yılın ilk iki ayında hizmet verilen yolcu sayısı 11 milyona yaklaşırken, üst geçişlerle birlikte toplam 148 bin 768 uçak trafiği gerçekleşti. İstanbul Havalimanı'nda şubat ayında uçuş trafiği toplamda 13 bin 891'e ulaştı.
PARANIZI ÇALDIRMAYIN
Whatsapp üzerinden hızla yayılan yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Adidas'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediyesi olarak 1 milyon çift ayakkabı verdiğini içeren WhatsApp mesajı ile birlikte birlikte gönderilen linke tıklayanlar bilgilerini çaldırıyor. Uzmanlar "Bilinmedik mesajlara dikkat edin" dedi.
PATATES-SOĞAN SATIŞI ARTTI
Tarım ve Orman Bakanlığı, üretilen patates ve soğanın iç pazara yettiğini aynı zamanda da ihraç edildiğini açıkladı. Bakanlık Türkiye'nin, geçtiğimiz yıl 124 bin ton patates ile 220 bin ton soğan ihraç ettiğini duyurdu.