Kredi borcuna ödeme kolaylığı | 4 Mart 2021 ekonomi haberleri

Ziraat Bankası, takipte borcu bulunan müşterilerine yeni bir ödeme imkanı sağlıyor. Banka, takip hesaplarında borcu bulunan kurumsal, tarımsal ve bireysel müşterilerin, vadesinde ve/ veya ödenmesi gereken tarihte ödeyemeyerek 31 Aralık 2020 itibarıyla takip hesaplarına intikal etmiş kredilerine ödeme kolaylığı sunuyor. Temerrüt faizi dahil takip borcu 1 milyon lirayı geçmemek üzere, müşterilerden, takipteki borçlarını tek seferde ödemek kaydıyla temerrüt veya başka ad altında herhangi bir faiz tahsil edilmeyecek.
A'KAR'YAKIT OPERASYONU
EPDK, başta BP ve Shell olmak üzere bazı akaryakıt dağıtım şirketleri hakkında benzin ve motorinde gizli zam yaptıkları iddiasıyla inceleme başlattı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, eşel mobil sistemini kullanıp tüketicilerin mağdur edilmesine, sektörün zehirlenmesine göz yummayacaklarını belirtip, "Kâr oyunlarına' izin vermeyiz" diye konuştu. (BARIŞ ŞİMŞEK)
SKANDAL İSTİFA GETİRDİ
NIKE'ın global başkan yardımcılarından Ann Hebert, oğlunun işiyle ilgili kendi adının da karıştığı şaibelerden dolayı istifasını verdi. Basında çıkan haberlere göre; Hebert'in 19 yaşındaki oğlu Joe, annesinin adına kayıtlı kredi kartıyla Nike'ın sınırlı sayıda piyasaya sürdüğü 600 ayakkabıyı ucuz alıp satarak 20 bin dolar elde etti.
YENİ LOGO KONUŞTURDU
Dünyanın en zengin iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu online alışveriş platformu Amazon, yaptığı logo değişikliği ile gündemde. Platform, mobil uygulamasındaki logosunu değiştirdi. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, yeni logo bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Adolf Hitler'e benzetildi.
KUYUMCULARA YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU
Ticaret Bakanlığı, kuyumcuların kuruluşuna ve faaliyetine ilişkin yeni bir düzenlemeye gidiyor. Taslağa göre, kuyumcular da yetki belgesi ile faaliyet gösterebilecek. Şüpheli işletmeler takip edilecek.
AVM'LER YENİDEN CANLILIK BEKLİYOR
İSFANBUL Alışveriş Caddeleri Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, "Alışveriş merkezleri yıl boyunca durağan dönemler yaşadı, buna rağmen yerinde karar dönemiyle birlikte sektör eski canlılığına tekrar kavuşacak" ifadelerini kullandı.
ÇEVRE ÖDÜLÜ ECODRONE'UN
DENİZTEMİZ Derneği/ TURMEPA ve Yıldız Holding işbirliğiyle yenilikçi projeler geliştirmiş girişimleri ödüllendiren Sabri Ülker Çevre Ödülü'nü bu yıl Ecording imzalı ecoDrone projesi kazandı. ecoDrone insansız hava aracıyla havadan tohum topu atışları gerçekleştirebiliyor.
A'KAR'YAKIT OPERASYONU
EPDK, başta BP ve Shell olmak üzere bazı akaryakıt dağıtım şirketleri hakkında benzin ve motorinde gizli zam yaptıkları iddiasıyla inceleme başlattı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, eşel mobil sistemini kullanıp tüketicilerin mağdur edilmesine, sektörün zehirlenmesine göz yummayacaklarını belirtip, "Kâr oyunlarına' izin vermeyiz" diye konuştu. (BARIŞ ŞİMŞEK)
SKANDAL İSTİFA GETİRDİ
NIKE'ın global başkan yardımcılarından Ann Hebert, oğlunun işiyle ilgili kendi adının da karıştığı şaibelerden dolayı istifasını verdi. Basında çıkan haberlere göre; Hebert'in 19 yaşındaki oğlu Joe, annesinin adına kayıtlı kredi kartıyla Nike'ın sınırlı sayıda piyasaya sürdüğü 600 ayakkabıyı ucuz alıp satarak 20 bin dolar elde etti.
YENİ LOGO KONUŞTURDU
Dünyanın en zengin iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu online alışveriş platformu Amazon, yaptığı logo değişikliği ile gündemde. Platform, mobil uygulamasındaki logosunu değiştirdi. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, yeni logo bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Adolf Hitler'e benzetildi.
KUYUMCULARA YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU
Ticaret Bakanlığı, kuyumcuların kuruluşuna ve faaliyetine ilişkin yeni bir düzenlemeye gidiyor. Taslağa göre, kuyumcular da yetki belgesi ile faaliyet gösterebilecek. Şüpheli işletmeler takip edilecek.
AVM'LER YENİDEN CANLILIK BEKLİYOR
İSFANBUL Alışveriş Caddeleri Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, "Alışveriş merkezleri yıl boyunca durağan dönemler yaşadı, buna rağmen yerinde karar dönemiyle birlikte sektör eski canlılığına tekrar kavuşacak" ifadelerini kullandı.
ÇEVRE ÖDÜLÜ ECODRONE'UN
DENİZTEMİZ Derneği/ TURMEPA ve Yıldız Holding işbirliğiyle yenilikçi projeler geliştirmiş girişimleri ödüllendiren Sabri Ülker Çevre Ödülü'nü bu yıl Ecording imzalı ecoDrone projesi kazandı. ecoDrone insansız hava aracıyla havadan tohum topu atışları gerçekleştirebiliyor.