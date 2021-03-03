Ziraat Bankası, salgın döneminde uygun koşullarla hem bireysel hem de kurumsal müşterileri için uygulamaya aldığı kredi paketlerine ilave olarak şimdi de takipte borcu bulunan müşterilerine yeni bir ödeme imkanı sağlıyor.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, takip hesaplarında borcu bulunan kurumsal, tarımsal ve bireysel müşterilerin, vadesinde ve/veya ödenmesi gereken tarihte ödeyemeyerek 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla takip hesaplarına intikal etmiş kredilerine ödeme kolaylığı sunuluyor.
Temerrüt faizi dahil takip borcu 1 milyon TL'yi geçmemek üzere, bireysel, tarımsal ve kurumsal müşteriler için takibe intikal bakiyesi belirlenmiş tutarlar içerisinde kalan müşteriler, takipteki borçlarını tek seferde ödemek kaydıyla bu imkandan yararlanabilecek.