Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 03.03.2021 10:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.03.2021 10:42
    ABONE OL

    'da na zam! Fırıncılar Odası Başkanı açıkladı: İşte Ankara'da ekmeğin yeni fiyatı

    Son dakika haberine göre 'da ekmeğin fiyatı 1,75 lira oldu. na ilişkin konuşan Başkanı Gürsel Alnıaçık, "Fırıncılarımızın daha fazla zarar etmemesi için ekmek fiyatlarına yaklaşık yüzde 16 zam yapıldı" dedi. Ekmek çeşitlerine göre Ankara Fırıncılar Odasının belirlediği yeni fiyat tarifesi haberimizde.

    Ankara'da ekmek fiyatlarına zam!

    Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, fırıncıların daha fazla zarar etmemesi için ekmek fiyatlarına yaklaşık yüzde 16 zam yapıldığını belirterek, "Zamla Ankara'da 1,5 lira olan 200 gram ekmek satış fiyatı bugün itibarıyla 1,75 liraya yükseldi." dedi.

    Alnıaçık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fırıncı esnafının zor durumda olduğunu söyledi.

    Ocak ayında ekmek fiyatlarına zam yapmak için toplandıklarını, zamlı fiyat tarifesinin 24 Şubat'ta alındığını dile getiren Alnıaçık, söz konusu fiyat artışının bugün itibarıyla uygulanmaya başlandığını bildirdi.

    Alnıaçık, yapılan toplantılarda yüzde 30 zam talep ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

    "Son 3 ay içinde yüzde 45 civarında una, yüzde 90 civarında da mayaya zam geldi. İşçiliğe de yaklaşık yüzde 20 zam oldu. Bu şartlar altında fırıncılarımız para kazanmayı bırakın, zarar ediyordu. Fırıncılarımızın daha fazla zarar etmemesi için ekmek fiyatlarına yaklaşık yüzde 16 zam yapıldı. Bu zamla bile fırıncılarımız kar edecek seviyede değil ancak bir nefes alabilecekler. Yapılan zamla Ankara'da 1,5 lira olan 200 gram ekmek satış fiyatı bugün itibarıyla 1,75 liraya yükseldi. Diğer bütün ekmek çeşitlerine de aynı oranda zam geldi."

        Un ve maya fiyatları artmadığı sürece bir müddet bu fiyatlarla ekmek satışı yapılacağını belirten Alnıaçık, salgından dolayı bu oranda zam yaptıklarını ve fırıncılar için esas yapılması gereken zam oranının yüzde 30 olduğunu ifade etti.

        Ekmek çeşitlerine göre Ankara Fırıncılar Odasının belirlediği yeni fiyat tarifesi şöyle:

        Gram Fiyat (lira)
        Ekmek 200 1,75
        Ata ekmeği 400 3,50
        Kepek ekmeği 200 3,00
        Kepek ekmeği 400 6,00
        Tam buğday ekmeği 200 3,00
        Tam buğday ekmeği 400 6,00
        Çavdar ekmeği 200 3,00
        Çavdar ekmeği 400 6,00
        Köy ekmeği 200 3,00
        Köy ekmeği 400 6,00
        Trabzon ekmeği 500 7,50
        Rol ekmek (ambalajlı) 50 0,75
        Patatesli Afyon ekmeği 500 7,50
        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Ankara'da ekmek fiyatlarına zam! Fırıncılar Odası Başkanı açıkladı: İşte Ankara'da ekmeğin yeni fiyatı