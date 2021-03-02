Normalleşme sürecine ekonomik ayar geldi! Sosyal yardımların bir yenisi daha açıklandı! En detaylı yardım...

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Mart ayı kısa çalışma ödeneğinin yatıp yatmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Pandemi döneminde binlerce çalışan kısa çalışma ödeneği kapsamına alınmıştı. Çalışanlar aldığı ücretin bir kısmını devlet tarafından alıyor. Mart ayına girmemizle birlikte Şubat ayına ait ödemelerin yatıp yatmadığı merak ediliyor. Peki KÇÖ olarak da bilinen kısa çalışma ödeneği yattı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?
İş yerleri kısa çalışmaya giren ve şartları da Kısa Çalışma Ödeneği almaya uygun olan vatandaşlara her ay maaşlarının bir kısmı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıiğı tarafından ödenmektedir. Bu vatandaşlara verilen ücretler İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmaktadır. Kısa Çalışma Ödeneği alacak olan vatandaşlar İŞKUR'a IBAN bildirimi yapmışlar ise 5 Mart 2021 tarihinde ödemeleri banka hesaplarına gönderilecek. Eğer İŞKUR'a IBAN bildirimi yapılmamışsa bu çalışanlar ödemelerini kimlik ibraz ederek PTT şubelerinden alabilecekler.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından her ay konuyla ilgili duyuru yapılıyor. Bu ayki ödemelerin de 5 Mart tarihinde yapılması bekleniyor.
Ödemeler ilgililerin IBAN hesaplarına aktarılmakta, IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşların ödemeleri de PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.