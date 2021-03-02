Normalleşme sürecine ekonomik ayar geldi! Sosyal yardımların bir yenisi daha açıklandı! En detaylı yardım...

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    • Ekonomi
    • 02.03.2021 14:40
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    • 02.03.2021 14:40
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    Mart ayına ait Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar Kısa Çalışma ödemelerinin zamanını araştırmaya devam ediyorlar. Yüzbinlerce çalışan döneminde kısa çalışma kapsamına alınmıştı. Covid-19 nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığı açıklanmıştı. Peki kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ ödemeleri Ekim ayı tarihi belli oldu mu? KÇÖ ödemeleri ne zaman yatacak? İş yerleri kısa çalışmaya giren ve şartları da Kısa Çalışma Ödeneği almaya uygun olan vatandaşlara her ay maaşlarının bir kısmı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıiğı tarafından ödenmektedir

    takvim.com.tr
    Normalleşme sürecine ekonomik ayar geldi! 1103 TL ödenecek

    Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Mart ayı kısa çalışma ödeneğinin yatıp yatmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Pandemi döneminde binlerce çalışan kısa çalışma ödeneği kapsamına alınmıştı. Çalışanlar aldığı ücretin bir kısmını devlet tarafından alıyor. Mart ayına girmemizle birlikte Şubat ayına ait ödemelerin yatıp yatmadığı merak ediliyor. Peki KÇÖ olarak da bilinen kısa çalışma ödeneği yattı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

    İş yerleri kısa çalışmaya giren ve şartları da Kısa Çalışma Ödeneği almaya uygun olan vatandaşlara her ay maaşlarının bir kısmı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıiğı tarafından ödenmektedir. Bu vatandaşlara verilen ücretler İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmaktadır. Kısa Çalışma Ödeneği alacak olan vatandaşlar İŞKUR'a IBAN bildirimi yapmışlar ise 5 Mart 2021 tarihinde ödemeleri banka hesaplarına gönderilecek. Eğer İŞKUR'a IBAN bildirimi yapılmamışsa bu çalışanlar ödemelerini kimlik ibraz ederek PTT şubelerinden alabilecekler.

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından her ay konuyla ilgili duyuru yapılıyor. Bu ayki ödemelerin de 5 Mart tarihinde yapılması bekleniyor.

    Ödemeler ilgililerin IBAN hesaplarına aktarılmakta, IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşların ödemeleri de PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

        KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı son dakika açıklamasında Kısa çalışma ödeneği için son tarihi duyurdu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzunca bir süredir vatandaşlara sağlanmakta olan bu ücretin yeniden uzatıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ödeneğin süresini son defa olarak mart ayı sonuna kadar uzatıyoruz." İfadelerini kullandı.

        KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SON KEZ UZATILDI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere sıkıntı yaşayan esnafların ve şirketlerin bulunduğunu da bildiklerini belirterek, hayata geçirdikleri toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içinde olduklarını aktardı.

        Sadece sosyal koruma kalkanı kapsamında sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında millete aktardıkları kaynağın 53 milyar lirayı bulduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.
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        Haberler Ekonomi Normalleşme sürecine ekonomik ayar geldi! Sosyal yardımların bir yenisi daha açıklandı! En detaylı yardım...