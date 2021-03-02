Emekli olamazsınız maaş alamazsınız! Ücretsiz tedavi olamazsınız, ailenize para ödenmez! Bunu yapan çıra gibi yandı!

Bunu yapan çıra gibi yandı! Emekli olamazsınız maaş alamazsınız! Ücretsiz tedavi olamazsınız... Milyonlarca birey kayıt dışı olarak çalışıyor. Kayıt dışı çalışan kişiler ne yazık ki hiç bir sosyal teminata sahin olmuyor adaleti de kazanamıyor. Ülkemizde ne yazık ki Sosyal Güvenlik şuuru hali hazırda bütün olarak oturtulabilmiş değil. Resmi sayılara bakacak olursak; kayıt dışı istihdam oranı 2002 senesinde yüzde 52,14 iken, 2020 temmuz ayı itibarıyla yüzde 32,7'ye düşmüştür. Kayıt dışı istihdam, sosyal güvenlik açısından "niteliği itibariyle yasal işlerde çalışarak istihdama katılan kişilerin, çalışmalarının gün veya ücret olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına hiç bildirilmemesi ya da eksik bildirilmesi" olarak tanımlanır.
Peki nedir bu kayıt dışılık?
Kayıt dışı istihdam, sosyal güvenlik açısından "niteliği itibariyle yasal işlerde çalışarak istihdama katılan kişilerin, çalışmalarının gün veya ücret olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına hiç bildirilmemesi ya da eksik bildirilmesi" olarak tanımlanır.
3 türlü kayıt dışı çalışma söz konusudur:
- Çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi,
- Çalışma gün sayılarının eksik bildirilmesi,
- Sigorta primine esas kazanç tutarlarının eksik bildirilmesi en fazla karşılaşılan durumlar.
Eğitim müfredatın içeriği, okulların açılıp açılmayacağı son günlerde tartışıladursun 'Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı Uygulamaları' dersleri eğitimin her alanında halen eksik.
Son birkaç yıldır, Çalışma Bakanlığınca TV ve radyolarda kamu spotları verilmeye başlandı. Bu kamu spotları kayıt dışı çalışmayı engellemeyi hedeflemiş olsa da henüz rakamlarda dişe dokunur bir düşüş gerçekleşmedi.