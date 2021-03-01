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    • Ekonomi
    • 01.03.2021 10:00
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    • 01.03.2021 10:00
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    70.000 bin lira altına alınabilecek ... Otomobil alacaklar bu listeye bakmazsa hayatının hatasını yapar

    Otomobil alacaklar bu listeye bakmazsa hayatının hatasını yapar. Sıfır kilometre otomobil fiyatları ortada, yüksek fiyatlı sıfır kilometre araçların hakim olduğu bu pazarda bütçesine göre otomobil almak isteyen vatandaşlardan çoğu el otomobil almaya yönlendiriliyor. Özellikle de son aylarda döviz kurlarında yaşanan düşüş ve otomobil üreticilerinin stok artırımı sebebi ile, belli marka ve modellerde de artan fiyatlar düşüşe geçti. Sıfır araç model fiyatlarındaki bu düşüş, en kısa zamanda ikinci el otomobil fiyatlarına da yansıması bekleniyor.. Satın alacağınız ikinci el otomobilin gözle görülen masrafları dışında ekstra masrafları olabilir. En önemli şey, otomobili satın alırken hesapladığınız paranın üzerine en az 1000 ya da 2000 TL daha ekleyin.

    takvim.com.tr
    70.000 bin lira altına alınabilecek 2. el otomobiller...

    Artık 0 kilometre otomobil almak orta gelirli insanlar için bir hayal. Peki ya ikinci elde dikkat edilmesi gerekenler neler? Hangi bilgilerin sorgulanması gerekiyor? Bütçenizi ayarlarken nelere dikkat etmelisiniz. 2021 yılı Mart ayı itibari ile 70 bin TL altına alınabilecek en iyi ikinci el araçları sizler için derledik... İşte marka ve modeline göre o araçlar... İstediğiniz otomobil sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak mı? Aslında tercihiniz doğru mu? Bu tarz durumlarda bütçemize göre hareket ettiğimiz için yanlış kararlar verebiliyoruz. Özellikle ihtiraslarının peşinden koşup, anlamsız otomobil almaya karar veren çok tüketicimiz var. Bu yüzden hem fiyat hem de bu fiyatın karşılığında bize kazandıracağı kullanım alanları, yakıtı verimliliği, pazardaki tercih edilme miktarı ve servis ağını göz önünde bulundurun.

    İşte 70 bin TL altına alınabilecek en iyi ikinci el araçlar;

    Model: 2004 2005 Citroen

    Model: 1998 2000 Ford Ka

    Model: 2004 2005 Chevrolet Kalos

    Model: 2003 2011 Hyundai Getz

    Model: Peugeot 307 1.6 Pack 2004

    1999 2004 Fiat Marea

        Model: BMW 320i 1994

        Model: 2001 Skoda Fabia

        Model: 2006 2008 model Fiat Albea

        Model: 1998 2000 Hyundayi Atos

        Model: 1999 2001 Fiat Bravo

        Model: 2007 2014 Fiat Linea

        Model: 2000 2002 Fiat Brava

        2. EL UCUZ OTOMOBİL ALIRKEN DİKKAT!

        1000 TL YA DA 2000 TL FAZLADAN BÜTÇE AYIRIN!

        1- Satın alacağınız ikinci el otomobilin gözle görülen masrafları dışında ekstra masrafları olabilir. En önemli şey, otomobili satın alırken hesapladığınız paranın üzerine en az 1000 ya da 2000 TL daha ekleyin.

        KARAR VERİRKEN İYİ DÜŞÜNÜN

        2- İstediğiniz otomobil sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak mı? Aslında tercihiniz doğru mu? Bu tarz durumlarda bütçemize göre hareket ettiğimiz için yanlış kararlar verebiliyoruz. Özellikle ihtiraslarının peşinden koşup, anlamsız otomobil almaya karar veren çok tüketicimiz var. Bu yüzden hem fiyat hem de bu fiyatın karşılığında bize kazandıracağı kullanım alanları, yakıtı verimliliği, pazardaki tercih edilme miktarı ve servis ağını göz önünde bulundurun.

            FİYATI İYİCE ARAŞTIRIN

            3- Her malın bir satın alma ve satma fiyatı vardır, birde her malın kendi sahibine göre fiyatı. Bizi en çok sıkan
            aracın piyasa değerinin üzerinde fiyatlandırılması oluyor. Bu yüzden satın almak istediğiniz marka model otomobili,
            birden fazla yerden araştırıp, fiyat analizi yapın.

            SATICIYI ARAMAKTAN KORKMAYIN

            4-Bildiğiniz üzere eskisi gibi ikinci el araç pazarına gidip otomobil bakma dönemleri artık yok denecek kadar az. Her ikinci el almak isteyen kişi internet sitelerinden ikinci el otomobil bakıyorlar. Bu durumu göz önünde bulundurarak satıcıyla iletişime geçmekten çekinmeyin. Kesinlikle satıcıya araç hakkında merak ettiklerinizi sorun ve tatmin edici cevaplar almaya çalışın.

            GÖZLE GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

            5- Telefonla görüştükten sonra kesinlikle otomobili gözünüzle de görün. Bunu yaparken dilerseniz bir ekspertiz servisinde ya da tanıdık bir sanayi ustasının dükkanında buluşun. Bu şekilde bir buluşma gerçekleştirirseniz hem aracı canlı bir şekilde görmüş hem de almaya karar verdim dediğinizde araca tüm ayrıntısına kadar baktırma fırsatı bulmuş olacaksınız.

            TRAMER SORGULAMASINI YAPIN

            6- Hayatımıza son yıllarda tramer sorgulama sistemi katıldı. Aracın motor ya da plakasını bu servise sorgulatarak kaza ve muayene geçmişi hakkında bilgilere ulaşabiliyorsunuz hem de kolayca. Ancak bu sisteminde yanlış çalıştığı bazı durumlar oluyor. Bu yüzden hem plaka hem de şase numarasından sorgulamanızı yapın, ekstra olarak da çalıştığınız ya da tanıdığınız bir sigorta acentası varsa almak istediğiniz otomobili ona da sorgulatın. Ekstra olarak da motor ve şase numaralarını ruhsatta yazanla karşılaştırın.

            TEST SÜRÜŞÜ YAPIN

            7- Almak istediğiniz ikinci el otomobili kullanmaktan çekinmeyin hatta ısrarla kullanmak istediğiniz belirtin.
            Satıcının da yanınızda olması koşuluyla test sürüşüne çıkın. Aracı kullanırken size garip gelen hususları araç sahibine,
            ya da ustanıza söyleyin.

            EKSPERTİZ RAPORU SORUN, YOKSA EKSPERTİZ YAPTIRIN

            8- Belirli bir ücret karşılığında satın almak istediğiniz otomobili kesinlikle ya bir ustaya ya da bir ekspertiz şirketine gösterin. Bu detay sizin hayatınızı kurtaracak en önemli detaylardan biridir, bunu unutmayın!

                SİGORTA ŞİRKETİNE SORGULAMA YAPTIRIN

                9- Aracı artık almaya karar verdiyseniz sigorta şirketinizle kesinlikle iletişime geçin. Bu herhangi bir sigorta şirketi de olabilir. Otomobilin geçmişini en doğru biçimde sigorta şirketlerinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu durumla birlikte zorunlu trafik sigortasının ve kaskonun da fiyatını öğrenmiş olursunuz.

                PAZARLIK YAPIN

                10- Pazarlık hayatımızın her noktasında var olmuş bir kavramdır. Bu yüzden otomobil satın alırken pazarlık yapmaktan çekinmeyin. Makul bir pazarlık payı belirleyin kendinize ben mesela bu payı aracın fiyatının yüzde 10'u olarak belirledim. 20 bin TL'lik bir otomobil almak istediğimde 2000 TL'lik pazarlık yapmaya çalışıyorum.
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                Haberler Ekonomi 70.000 bin lira altına alınabilecek 2. el otomobiller... Otomobil alacaklar bu listeye bakmazsa hayatının hatasını yapar