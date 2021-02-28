Evlenen çiftlere 24 bin TL'lik çeyiz yardımı müjdesi | Çeyiz yardımı nasıl alınır? Başvuru için belli bir süre var mı?

Babasını kaybeden yetim kızlar evlendiklerinde 24 maaş tutarında çeyiz yardımı yapılıyor.
Ödenecek tutar alınan maaşla belirleniyor. Ancak başvuru yapmak şart...
Peki çeyiz yardımı ödemesi kimlere yapılıyor, şartları neler? İşte cevabı...
Babasını kaybeden yetim kızlar evlendiklerinde 24 maaş tutarında çeyiz yardımı yapılıyor.
Ödenecek tutar alınan maaşla belirleniyor. Ancak başvuru yapmak şart...
Peki çeyiz yardımı ödemesi kimlere yapılıyor, şartları neler? İşte cevabı...
KİMLER YARARLANIYOR, YAŞ SINIRI VAR MI?
Babalarından yetim maaşı alan kız çocukları evlendikleri takdirde bu yardımdan yararlanabiliyor.
Burada kadının yaşına bakılmıyor.
Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli oluyor.
Ödemeler evlilik gerçekleştikten sonra yapılıyor. Bu yüzden nikah olmadan başvuru yapılamıyor.
NE KADAR PARA ÖDENİYOR?
Bu paranın miktarı yetim kızın aldığı maaş ile belirleniyor.
Örneğin; her ay babasından bin lira yetim maaşı alan bir kız çocuğuna, çeyiz yardımı olarak toplam 24 bin lira ödeniyor.
Çeyiz yardımı 24 maaşın toplamından oluşuyor.
Ek ödemeler varsa bunlar hariç tutuluyor.
HER EVLENEN PARAYI ALABİLİYOR MU?
Bu yardımdan faydalanmak için evlenmek ve evlendiği sırada maaş almaya devam ediyor olmak yeterli oluyor ancak müracaat etmek gerekiyor.
Bu yüzden evlendikten sonra gerekli belgelerle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı olarak müracaat etmek gerekiyor.
Eğer bunu yapmazsanız, SGK size kendiliğinden ödeme yapmıyor.
BAŞVURU İÇİN BELLİ BİR SÜRE VAR MI?
Evet. Başvuru için 5 yıllık bir hak düşürücü süre bulunuyor. Bu süre içinde başvurmayan kız çocuğunun hakkı yanıyor. O yüzden süreyi geçirmemek gerekiyor.