Cepleri rahatlatacak ferah kredi müjdesi! Başvurana adeta ilaç oluyor! Başvuru şartları belli oldu. İhtiyaç kredisi çekecek olanlar sık sık bankaların kredi hesaplama araçları üzerinden faiz oranlarını mercek altına aldı. 36 aya varan fırsatlarla cazip teklifler kredi çekmek isteyenlerin gündeminde yer aldı. Çoğu bankanın 75 bin liraya kadar 36 ay vade ile cazip kredi fırsatı yoğunlukla tercih ediliyor. İhtiyaç kredisi teklifleri arasında Enpara'nın %1,65 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı dikkat çekenlerden birisi oldu. Kredi kampanyasında yer alan bilgilere göre dosya masrafı, ücret veya komisyon talep edilmiyor. Garanti Bankası ise 100 bin liraya kadar kredi veriyor. Ayrıca Ziraat Bankası 1,64 tüketici kredi faiz oranıyla en uygun teklifler arasında yer alıyor.

GARANTİ BBVA İHTİYAÇ KREDİSİ

Garanti Bankası'nda 36 aylık vadeyle 15 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi faiz oranı 2,02. 15 bin liradan 25 bin liraya kadar faiz oranı ise 1,93 olarak değişim gösteriyor.

50 bin liralık kredinin ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,64 ve aylık taksit tutarı 1.951,58 TL olarak karşımıza çıkıyor.

100 bin lirada 36 ay vadede ise 1,49 oran karşımıza çıkıyor ve aylık taksit tutarı 3.790 lira.