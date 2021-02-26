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    : 35 milyon Türk genci dijital oyun başında... Küresel oyun pazarı 200 milyar doları aştı

    Pandemi herkesi eve kapattı. Dijital hayat başladı. Bilgisayar ve cepten oynanan oyunlar çığ gibi yayıldı. Gençler, telefonda oyuna daha da bağlandı. karşısında vakit geçiren büyüklerle mesafe açıldı. mobil oyun pazarının gözdesi olan Türk firmaları 230'u, oyuncu sayısı ise 35 milyonu aştı. Bu sektör iştah kabarttı. Türk oyun şirketlerine gelen yabancı yatırım 2.4 milyar dolara ulaştı.

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    Game of Toruns

    Pandemi herkesi eve kapattı. Dijital hayat başladı. Bilgisayar ve cepten oynanan oyunlar çığ gibi yayıldı. Gençler, telefonda oyuna daha da bağlandı. Tv karşısında vakit geçiren büyüklerle mesafe açıldı.

    Dünya mobil oyun pazarının gözdesi olan Türk firmaları 230'u, oyuncu sayısı ise 35 milyonu aştı. Bu sektör iştah kabarttı. Türk oyun şirketlerine gelen yabancı yatırım 2.4 milyar dolara ulaştı.

    Newzoo şirketinin 2020 araştırma raporuna göre, 2,7 milyar oyuncudan oluşan oyun sektörünün 2023 yılında 3 milyar oyuncuyu aşması bekleniyor. küresel oyun pazarının 2020'de yıllık yüzde 9,3 artışla 200 milyar doları aştı.

        Bu rakamın 2 yıl içinde 300 milyar dolara ulaşacağına dikkat çekildi. Türkiye de oyun pazarında öne çıkmaya başladı. 2 milyar doları aşan Türkiye oyun pazarında Türk mobil oyuncular da hızla artıyor.

        35 milyon Türk mobil oyuncu oldu. Dünya genelinde her gün milyonlarca kişi mobil oyunlar üzerinden etkileşime geçiyor. Düzenlenen turnuvalar ise oyuncular arasındaki rekabeti üst seviyelere taşıyor.

        E-Spor, yabana atılmayacak bir fenomen olduğunu çoktan kanıtladı. Peki bu fenomen önümüzdeki yıllarda nereye doğru evrilecek, sosyal yaşamı nasıl etkileyecek, alışkanlıkları nasıl değiştirecek? Uzmanlar, "Elektronik Spor" kavramının 10 yıl içinde gerçek sporun önüne geçeceğini söyledi.

            EN ÇOK OYNANAN OYUNLAR
            Counter-Strike:
            Global Offensive


            DOTA 2
            PlayerUnkown's Battlegrounds
            Destiny 2


            Among Us
            Grand Theft Auto V
            Team Fortress 2


                Apex Legends
                ARK: Survival Evolved
                Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

                60 SANİYEDE BİR TURNUVA
                GAME.TV ise, yapay zeka destekli E-Spor asistanı Tourney ile günde 1600'den fazla turnuvaya ev sahipliği yapıyor. Neredeyse 60 saniyede bir oyun turnuvası düzenlenirken, bu rakamın 1 yıl içinde 20 saniyeye kadar ineceği belirtildi.

                220 milyon dolarlık ödülün dağıtıldığı 2020, espor için muazzam bir yıl oldu. Dota 2'nin şampiyonasının gerçekleştiği The International, tek bir etkinlik için 34 milyon dolarlık ödül havuzuyla espor tarihindeki en büyük ödül havuzuna sahip etkinliğine sahip olma sıfatına sahip oldu.

                    The International'ın kitlesel fonlama ile finanse edilen ödülü, her biri 30 milyon doların üzerinde ödül havuzu olan Epic Games'in Fortnite turnuvalarının 30 milyon dolarlık tekil maç ödül havuzunu da geçti.

                    TÜRKİYE'YE PARA YAĞDI
                    Bir yılda 200 milyondan fazla indirilmeye ulaşarak büyük başarı sağlayan Rollic Games, en çok indirilen oyunlar listesine 3 farklı oyunla girdi. ABD merkezli Zynga firması, Rollic Games'in yüzde 80'ini 168 milyon dolara aldı.

                    Zynga daha önce Peak Games'i 1.8 milyar dolara, Gram Games'i de 250 milyon dolara bünyesine katmıştı. Benzer şekilde Kafa Topu oyununun yapımcısı olan Masomo, İngiltere'nin önde gelen oyun firmalarından Miniclip'e satılmıştı.

                        POPÜLER 5 TÜRK SİRKETİ
                        TaleWorlds Entertainment: İlk Türk oyunu olan Mount&Blade, tüm zamanların en iyi 100 oyununda 91. Oldu.
                        Gram Games: Bulmaca oyunlarıyla 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. 1010!, Lumino!, Merged! sevilen oyunları arasında.


                        Panteon: MoBu ve Legendary Team oyunlarıyla adını duyurdu.
                        Mildmania: Darklings, Rop, Cattch oyunları ile tanındı.

                        İŞTE ÇILGIN FİYATLAR
                        MOBİL oyun için yüzlerce alet var. 6 liradan başlayıp 60 bin liraya kadar oyun aletleri büyük bir pazar haline geldi. İşte o liste:
                        HIZLI Tetik Oyun Parmak Eldiveni: 6 lira


                            KABLOSUZ kumanda: 600 lira
                            KLAVYE ve mouse: 410 lira.


                            VINTAGE Ferrari 250 Gto Direksiyon: 21 bin lira
                            FLIGHT Stick & TWCS Throttle: 17 bin lira


                            SPARDOX pardox Direksiyon Standı: 9 bin lira.
                            ÖZEL tüfek: 3 bin lira.
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                            Haberler Ekonomi Game of Toruns: 35 milyon Türk genci dijital oyun başında... Küresel oyun pazarı 200 milyar doları aştı