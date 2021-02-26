Pandemi herkesi eve kapattı. Dijital hayat başladı. Bilgisayar ve cepten oynanan oyunlar çığ gibi yayıldı. Gençler, telefonda oyuna daha da bağlandı. Tv karşısında vakit geçiren büyüklerle mesafe açıldı.
Dünya mobil oyun pazarının gözdesi olan Türk firmaları 230'u, oyuncu sayısı ise 35 milyonu aştı. Bu sektör iştah kabarttı. Türk oyun şirketlerine gelen yabancı yatırım 2.4 milyar dolara ulaştı.
Newzoo şirketinin 2020 araştırma raporuna göre, 2,7 milyar oyuncudan oluşan oyun sektörünün 2023 yılında 3 milyar oyuncuyu aşması bekleniyor. küresel oyun pazarının 2020'de yıllık yüzde 9,3 artışla 200 milyar doları aştı.