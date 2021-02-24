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    Yaz saatinden büyük getiri

    Kalıcı yaz saati uygulamasıyla elektrik faturalarında tasarruf 4 milyar lirayı geçti. (İTÜ), yaz saati uygulamasının enerji tüketimine etkisini ve psikolojik/sosyolojik yansımasını araştırdı.

    Hazal Ateş
    Yaz saatinden büyük getiri

    Kalıcı yaz saati uygulamasıyla elektrik faturalarında tasarruf 4 milyar lirayı geçti. (İTÜ), yaz saati uygulamasının enerji tüketimine etkisini ve psikolojik/sosyolojik yansımasını araştırdı. Araştırmaya göre, 2016'da sabit yaz saati uygulamasına geçilmesi enerji verimliliği kazanımları (yıllık bazda aydınlanma süreleri, gün ışığı kullanımı gibi) ile psikolojik/sosyolojik olarak olumlu katkılar sağladı. Uygulama ile kış aylarında ile aramızdaki saat farkı 1 saat daha artıyor ve hava geç aydınlanıyor.

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    Haberler Ekonomi Yaz saatinden büyük getiri