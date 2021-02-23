Online market uygulamaları Coronavirüs sürecinin 'hayat kurtaran' yöntemi olarak öne çıktı. Tüketicinin bu alandaki ihtiyacının ve talebinin arttığını gören zincir mağazalar, organizasyonlarını geliştirip yepyeni bir boyuta taşıdı.
İlk defa yatırım yapan firmalar da oldu. Sektördeki yeni uygulama sayısı arttı. Sektör oyuncuları süreci Para dergisine değerlendirdi.
8 KAT ARTIŞ
Migros e-Ticaret İş Birimi Direktörü Orçun Onat, talebin 4-8 kat arttığını belirtti. Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın da "Online market ürünleri platformumuz Banabi'de kişi başına ortalama sepet tutarı 2 katına çıktı" dedi.