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    , , , ... Onlar pandemi döneminin yıldızı oldular

    , , , ... Onlar pandemi döneminin yıldızı oldular. Sektördeki yeni uygulama sayısı arttı. Sektör oyuncuları süreci Para dergisine değerlendirdi.

    Getir-götür yarışı

    Online market uygulamaları Coronavirüs sürecinin 'hayat kurtaran' yöntemi olarak öne çıktı. Tüketicinin bu alandaki ihtiyacının ve talebinin arttığını gören zincir mağazalar, organizasyonlarını geliştirip yepyeni bir boyuta taşıdı.

    İlk defa yatırım yapan firmalar da oldu. Sektördeki yeni uygulama sayısı arttı. Sektör oyuncuları süreci Para dergisine değerlendirdi.

    8 KAT ARTIŞ
    Migros e-Ticaret İş Birimi Direktörü Orçun Onat, talebin 4-8 kat arttığını belirtti. Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın da "Online market ürünleri platformumuz Banabi'de kişi başına ortalama sepet tutarı 2 katına çıktı" dedi.

        Mayıs'tan bu yana hizmet veren Marketyo'nun CEO'su Özer Fırat ise "Karantina günlerinin ardından pazardaki büyüme sürüyor Avrupa'ya açılmayı planlıyoruz" diye konuştu.

        YATIRIMLARA DEVAM
        Gıda         perakendesinin sağlıktan sonraki en kritik sektörlerden biri olduğunu anlatan Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel, "Cepte ŞOK uygulamamızı hızlı şekilde yenileyip hayata geçirdik. Bu uygulamaya yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

        HANGİ UYGULAMALAR VAR
        MIGROS SANAL MARKET


            GETIR

            YEMEKSEPETI BANABI


            TRENDYOL HIZLI MARKET


                İSTEGELSIN


                CARREFOURSA ONLINE MARKET


                A101 KAPIDA


                    MAKRO CENTER


                    CEPTE ŞOK


                    HEPSIEXPRESS


                        TAZEDIREKT


                        MARKET PAKETI


                        MARUL
                            Haberler Ekonomi Migros sanal market, Getir, Yemeksepeti, Banabi... Onlar pandemi döneminin yıldızı oldular