Emekliye ek kazanç

her ay maaşlarının yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödeme alıyor. Ek ödemenin oranı, maaşı bin 554 lira 72 kuruşun altında olanlarda yüzde 5, üstünde olanlarda yüzde 4 olarak uygulanıyor. Emekliler, vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor. 2 farklı formül gündemde. Çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi'ne (AGİ) eşitlenmesi ya da yüzde 10'a çıkarılması...Çalışanlara her ay ödenen AGİ, evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 268,31 ile 456,13 lira arasında değişiyor. Eğer ek ödeme AGİ'ye eşitlenirse, emekliler de her ayek ödeme alacak.Ek ödeme yüzde 10'a çıkarılırsa da emeklilerin eline geçecek tutar en az ikiye katlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarındavaran artış yaşanacak. 6 bin 908 lira 35 kuruş olan en yüksek maaşı alan emekliye 276,33 lira yerineek ödeme verilecek.