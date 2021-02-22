1.341 TL normalleşme desteği! 30 Haziran'a kadar ödenecek! e-SGK üzerinden başvuru yapılabilecek!

Normalleşme desteği nasıl alınır? Kimler normalleşme desteği alabilir? 1 Mart'tan itibaren birçok ilde normalleşmenin başlaması ve iş yerlerinin yeniden açılması bekleniyor. Esnaflar ekonomik desteklerden faydalanırken, işçiler de kısa çalışma veya ücretsiz izin gibi destekler alıyordu. Binlerce kişinin faydalanacağı normalleşme desteği de verilecek. Peki normalleşme desteği nasıl alınır?