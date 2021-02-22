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    • Ekonomi
    • 22.02.2021 12:52
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    • 22.02.2021 12:52
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    1.341 TL ! 30 Haziran'a kadar ödenecek! e-SGK üzerinden başvuru yapılabilecek!

    Pandemi döneminde binlerce kişi sosyal destek ödemelerinden faydalanmıştı. İşçiler de kısa çalışma ödenekleri, ücretsiz izin parası almış ve işten çıkarmalar yasaklanmıştı. Esnaflara kira ve hibe destekleri de verilmiş ve ekonomik açıdan rahatlatılmıştı. Normalleşme döneminin gündeme gelmesiyle birlikte gözler ne çevrildi. Normalleşme desteğinden yararlanmak için e-SGK/İşveren sistemi üzerinden “4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği” menüsü seçilerek başvuru yapılıyor. Peki ? ?

    takvim.com.tr
    1.341 TL normalleşme desteği! 30 Haziran'a kadar ödenecek! e-SGK üzerinden başvuru yapılabilecek!

    Normalleşme desteği nasıl alınır? Kimler normalleşme desteği alabilir? 1 Mart'tan itibaren birçok ilde normalleşmenin başlaması ve iş yerlerinin yeniden açılması bekleniyor. Esnaflar ekonomik desteklerden faydalanırken, işçiler de kısa çalışma veya ücretsiz izin gibi destekler alıyordu. Binlerce kişinin faydalanacağı normalleşme desteği de verilecek. Peki normalleşme desteği nasıl alınır?

    NORMALLEŞME DESTEĞİ NASIL ALINIR?

    Habertürk'ün haberine göre; kısa çalışma veya ücretsiz izindeki işçilerini normal çalışmaya döndüren işverenlere, 6 aya kadar prim desteği verilecek. İşçi başına aylık prim desteği, asgari ücretli işçiler için ödenen prim tutarına kadar ulaşıyor.

    Çalışanlar için işsizlik sigortası dahil yüzde 37.5 oranında prim ödeniyor. Buna göre, normalleşen işverenlere işçi başına günlük 44.72 TL, aylık 1341.56 TL'ye kadar destek sağlanacak. Destek ödemeleri en fazla 30 Haziran 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

        Normalleşme desteği sadece özel sektör işverenlerine ait iş yerlerine veriliyor. Kamuya ait kurumlar ile kamudan alınan ihaleye bağlı işçi çalıştırılan özel sektöre ait iş yerleri destekten yararlanamıyor.

        Daha önce kısa çalışmayı veya ücretsiz izni sona erdirip normalleşme desteği alan sonra yeniden kısa çalışma ya da ücretsiz izin uygulamasına geçen işverenler, önceki ve sonraki toplam destek süresi 6 aya tamamlanıncaya kadar yeniden normalleşme desteği alabilecekler. Örneğin geçen yıl 3 ay normalleşmedesteği aldı ise tekrar normalleşmeye dönünce 30 Haziran'ı aşmamak üzere 3 ay daha destek alabilecek.

        Normalleşme desteği, işçinin kısa çalışma veya ücretsiz izinde geçen süresi üzerinden hesaplanıyor. Ayda 30 gün boyunca kısa çalışma yapan işçi için 30 günlük destek verilirken, işyerinde faaliyetleri 3'te 1 oranında azaltarak kısa çalışma yaptırılan işçi için ise ayda 20 günlük destek veriliyor.

        Normalleşme desteğinden yararlanmak için e-SGK/İşveren sistemi üzerinden "4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği" menüsü seçilerek başvuru yapılıyor.

        Ev hizmetlerinde çalışan kişiler de Kovid-19 pandemisi dolayısıyla verilen kısa çalışma ödeneğinden yararlandırıldı. Ancak, bu kişiler için normalleşme desteği verilmiyor. Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran işverenler, normalleşme desteğinden yararlanamıyorlar.

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        Haberler Ekonomi 1.341 TL normalleşme desteği! 30 Haziran'a kadar ödenecek! e-SGK üzerinden başvuru yapılabilecek!