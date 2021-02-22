1.341 TL normalleşme desteği! 30 Haziran'a kadar ödenecek! e-SGK üzerinden başvuru yapılabilecek!

Normalleşme desteği nasıl alınır? Kimler normalleşme desteği alabilir? 1 Mart'tan itibaren birçok ilde normalleşmenin başlaması ve iş yerlerinin yeniden açılması bekleniyor. Esnaflar ekonomik desteklerden faydalanırken, işçiler de kısa çalışma veya ücretsiz izin gibi destekler alıyordu. Binlerce kişinin faydalanacağı normalleşme desteği de verilecek. Peki normalleşme desteği nasıl alınır?
NORMALLEŞME DESTEĞİ NASIL ALINIR?
Habertürk'ün haberine göre; kısa çalışma veya ücretsiz izindeki işçilerini normal çalışmaya döndüren işverenlere, 6 aya kadar prim desteği verilecek. İşçi başına aylık prim desteği, asgari ücretli işçiler için ödenen prim tutarına kadar ulaşıyor.
Çalışanlar için işsizlik sigortası dahil yüzde 37.5 oranında prim ödeniyor. Buna göre, normalleşen işverenlere işçi başına günlük 44.72 TL, aylık 1341.56 TL'ye kadar destek sağlanacak. Destek ödemeleri en fazla 30 Haziran 2021 tarihine kadar yapılabilecek.