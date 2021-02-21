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    Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dünden itibaren başlandı

    Esnaf ve sanatkarlarla gerçek kişi tacirlere yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dünden itibaren başlandı. Ticaret Bakanı , ödemelerle ilgili sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik şubat ayı ödemelerine başladık" ifadelerini kullandı.

    5 bin 250 TL destek
    Esnaf ve sanatkarlarla gerçek kişi tacirlere yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dünden itibaren başlandı. Ticaret Bakanı , ödemelerle ilgili sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik şubat ayı ödemelerine başladık" ifadelerini kullandı. Gelir kaybı desteği 3 ay süreyle 1000 lira, kira desteği ise büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olarak veriliyor. Büyükşehirde hem kira hem hibe alan bir esnafa ödeme 5 bin 250 TL'yi buluyor.
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    Haberler Ekonomi Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dünden itibaren başlandı