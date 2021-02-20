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    Vergide son 3 gün: nasıl ödenir?

    Yıl başından itibaren devreye alınan için mükelleflerin beyanname verme süresi 22 Şubat'ta doluyor. sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 2020 yılında 5 milyon lirayı aşan 'mesken nitelikli taşınmazlar' için vergi beyannameleri devam ediyor. Mükellefler, beyannamelerini, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerin belediyesinden alınan bina vergi değerini (beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla ilişkin) gösteren belgeyi ekleyerek, vergi dairesine verebiliyor ve elektronik ortamda gönderilebiliyor.

    Ev vergisinde son 3 gün!

    Yıl başından itibaren devreye alınan değerli konut vergisi için mükelleflerin beyanname verme süresi 22 Şubat'ta doluyor.

    Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 2020 yılında 5 milyon lirayı aşan 'mesken nitelikli taşınmazlar' için vergi beyannameleri devam ediyor.

    Mükellefler, beyannamelerini, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerin belediyesinden alınan bina vergi değerini (beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla ilişkin) gösteren belgeyi ekleyerek, vergi dairesine verebiliyor ve elektronik ortamda gönderilebiliyor.

        Gelir İdaresi Başkanlığı, kapsamdaki mesken nitelikli taşınmazlara ilişkin değerli konut vergisi beyannamelerini, elektronik ortamda vermek isteyen mükellefler için İnternet Vergi Dairesi'nin "https://intvrg.gib.gov. tr/" sitesinde uygulamaya açtı.

        NE ZAMAN ÖDENECEK?


        Beyanname süreci 22 Şubat'ta dolacak değerli konut vergisinde ilk taksitlerin 1 Mart Pazartesi gününe kadar ödenmesi gerekiyor.

            Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon lira ile 7.5 milyon lira arasında olanlar, 5 milyon lirayı aşan kısmı için binde 3 vergiye tabi olacak.

            Değeri 10 milyon liraya kadar olan meskenlerde vergi, 7.5 milyon lirası için 7 bin 500 lira, fazlası için binde 6 olarak uygulanacak.

            Değeri 10 milyon lirayı geçen meskenler, 10 milyon lirası için 22 bin 500 lira, fazlası için binde 10 vergilendirilecek.
                Haberler Ekonomi Vergide son 3 gün: Değerli konut vergisi nasıl ödenir?