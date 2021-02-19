Bu yılın ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını dün gerçekleştiren Merkez Bankası, faizi değiştirmedi. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında toplanan PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, 'enflasyonda kalıcı düşüş görünene kadar sıkı para politikası duruşu kararlılıkla uzun bir süre korunacak' mesajı verildi.
HALKA ARZLAR REKOR KIRACAK
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, 2020'nin Borsa İstanbul tarihinde başarılı bir yıl olduğunu belirterek, "Borsa İstanbul'un faaliyet gelirleri 2.5 milyar liraya ulaşırken, net kâr yüzde 43 artış göstererek 1.4 milyar lirayı aştı" dedi. 2020'nin, Borsa İstanbul piyasalarının gelişiminde bir dönüm noktası olarak sermaye piyasası tarihindeki yerini alacağını vurgulayan Atilla, "2021 yılında halka arzlarda rekorlar kırılacak" diye konuştu.
23 MİLYARLIK TAHSİLAT
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, bugüne kadar kendilerine devredilen 26 bankaya toplam 31.6 milyar dolarlık kaynak aktarıldığını belirterek, "TMSF'nin, 31 Aralık 2020 itibarıyla banka çözümleme ve alacak takip gelirlerinden sağladığı toplam tahsilat tutarı finansal gelirler dahil 23.2 milyar dolara ulaşmıştır. Tahsilat rakamı, uluslararası ölçekte örnek gösterilen çok yüksek bir geri kazanım" dedi.