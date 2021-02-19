Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    faizi değiştirmedi (Ekonomi haberleri)

    Bu yılın ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını dün gerçekleştiren , faizi değiştirmedi. Merkez Bankası Başkanı başkanlığında toplanan PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, 'enflasyonda kalıcı düşüş görünene kadar sıkı para politikası duruşu kararlılıkla uzun bir süre korunacak' mesajı verildi.

    Merkez'den sıkı duruş

    Bu yılın ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını dün gerçekleştiren Merkez Bankası, faizi değiştirmedi. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında toplanan PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, 'enflasyonda kalıcı düşüş görünene kadar sıkı para politikası duruşu kararlılıkla uzun bir süre korunacak' mesajı verildi.

    HALKA ARZLAR REKOR KIRACAK
    Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, 2020'nin Borsa İstanbul tarihinde başarılı bir yıl olduğunu belirterek, "Borsa İstanbul'un faaliyet gelirleri 2.5 milyar liraya ulaşırken, net kâr yüzde 43 artış göstererek 1.4 milyar lirayı aştı" dedi. 2020'nin, Borsa İstanbul piyasalarının gelişiminde bir dönüm noktası olarak sermaye piyasası tarihindeki yerini alacağını vurgulayan Atilla, "2021 yılında halka arzlarda rekorlar kırılacak" diye konuştu.

    23 MİLYARLIK TAHSİLAT
    TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, bugüne kadar kendilerine devredilen 26 bankaya toplam 31.6 milyar dolarlık kaynak aktarıldığını belirterek, "TMSF'nin, 31 Aralık 2020 itibarıyla banka çözümleme ve alacak takip gelirlerinden sağladığı toplam tahsilat tutarı finansal gelirler dahil 23.2 milyar dolara ulaşmıştır. Tahsilat rakamı, uluslararası ölçekte örnek gösterilen çok yüksek bir geri kazanım" dedi.

        55 YAŞINA KADAR UZMAN ERBAŞLIK
        Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren kanun teklifinin 8 maddesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre, uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 52'den 55'e yükseltildi. Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli olması halinde uzman erbaşlar 60 yaşına kadar orduya alınabilecek.

        ESNAFA SIFIR FAİZLİ KREDİ
        TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafa, kademeli normalleşmede 'ayağa kalkış kredisi' verilmesini istedi. Palandöken, "6 ay geri ödemesiz ve sıfır faizli kredi esnafımıza ve esnaf olmak isteyenlere can suyu olur" ifadelerini kullandı. Bendevi Palandöken ayrıca, esnafın elektrik, su, doğalgaz ve internet kullanımından 6 ay süreyle vergi alınmamasını da talep etti.

        ELEKTRİKLİ GEMİ ATAĞI
        Yenilenebilir enerjinin gemilerde kullanımını yaygınlaştıran Türk tersaneleri, Kuzey Avrupa ülkelerine elektrikli gemi ihraç etmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Ulaştırma Bakanlığı da çalışma başlattı. Elektrikli gemilerden ilki, Sefine Denizcilik tarafından üretilerek Norveç'e teslim edildi. Dünyanın en büyük elektrikli feribotu olan gemi 145 metre ve 600 yolcu, 200 araç alabiliyor.

            BANKACILIKTA YENİ NORMAL
            Virüsle birlikte değişen hayata bankalar da uyum gösteriyor. Garanti BBVA'nın açıklamasına göre, kolay bankacılık hizmeti almak isteyenler Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirdikten sonra 'Müşterimiz Olun' adımlarını tamamlayarak kolayca banka hesabı açabilecek. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, "Uzaktan müşteri olma sürecini tamamıyla dijitalleştiren bu son adım bankacılıkta salgının tetiklediği hızlı değişimin önemli bir aşaması" dedi.

            CREDİT EUROPE EN İYİ 4. BANKA
            FİBA Grubu'nun 12 ülkede faaliyet gösteren finans yatırımı Credit Europe Bank, Rusya'nın en önemli finans portalı Banki.ru tarafından yapılan 'Müşteri Hizmet Kalitesi ve Memnuniyeti' araştırmasında, bir önceki yıla göre 6 basamak birden yükselerek 'ülkenin en iyi 4'üncü bankası' seçildi. Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Credit Europe Bank'ın faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde hizmet kalitesiyle ayrıştığını söyledi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi Merkez Bankası faizi değiştirmedi (Ekonomi haberleri)