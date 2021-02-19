55 YAŞINA KADAR UZMAN ERBAŞLIK

Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren kanun teklifinin 8 maddesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre, uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 52'den 55'e yükseltildi. Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli olması halinde uzman erbaşlar 60 yaşına kadar orduya alınabilecek.