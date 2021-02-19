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    • Ekonomi
    • 19.02.2021 20:12
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    • 19.02.2021 20:12
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    100 bin TL’ye 2005 model ! almak isteyenlere müjde! Fiyatlar görenleri şaşırtıyor...

    piyasasında durgun günler yaşanmaya devam ediyor. Fiyatların artması nedeniyle ikinci el araç almak isteyen vatandaşlar bir kez daha düşünmek zorunda kalıyor. Ancak uygun fiyatlı araç almak hayal değil. Piyasa değerinin altında birçok farklı modelde araç satın alabilirsiniz. Ticaret Bakanlığı’ndan yayınlanan listeye göre; ihale yolu ile , , , ve diğer farklı modellerde araç bulunuyor. İşte, almak isteyenlerin merak ettiği liste…

    takvim.com.tr
    100 bin TL’ye 2005 model BMW! İkinci el araç almak isteyenlere müjde! Fiyatlar görenleri şaşırtıyor...

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, araç fiyatlarını da vurmuş durumda. Özellikle ikinci el araç fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle uygun fiyatlı araç bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Yaşanan üretim sıkıntısı nedeniyle ikinci el araçlara talep adeta patlamıştı. İkinci el araç fiyatları cep yakmaya devam ederken, uygun fiyatlı araç almak isteyenler de Ticaret Bakanlığı ilanlarını takip ediyor. Bakanlık tarafından yayınlanan listede birçok araba modeli göze çarpıyor. İşte Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı listede yer alan ikinci el araba modelleri!

    İHALEYE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

    İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75'idir. İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor.

    Elektronik olarak yapılan ihaleye girmek için gerekli olan teminat tutarı esas bedelin yüzde 10'u kadar ifade edildi. Azami tutarın 100 bin TL'den fazlası olamayacağı ifade edildi.

    İHALEYE ÇIKAN ARABALAR SATIŞTA!

    Aşağıdaki bağlantıdan ihaleyle satışa çıkan araçları görüntüleyebilir, alım şartları ve fiyatları öğrenebilirsiniz.

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    Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor. Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var.

    İHALEYE ÇIKARILAN ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI!

    2006 model VOLVO V70 araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 140 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.


        2008 model SKODA OCTAVİA 2.0 TDI COMBI araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 90 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.


        2005 model MINI COOPER araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 76 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.


        2004 model AUDI A6 3.0 araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 125 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.


            2005 model BMW 320D araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 100 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.


            2005 model BMW 318 İ araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 135 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.


            2012 model VOLVO XC60 araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 300 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.


                2007 model OPEL ZAFİRA araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 80 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi


                2006 model MERCEDES B180 CDI araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 120 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

                2006 MODEL MAZDA 5 SPORT D model araç 65 bin liradan satışa çıkarıldı. Sağdan direksiyonlu olan aracın ihale bitiş tarihi 09.02 2021 olarak belirlendi.

                    2002 MODEL BMW 320D model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 72 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 09.02.2021 olarak belirlendi.

                    2004 MODEL VOLKSWAGEN GOLF model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 70 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 09.02.2021 olarak belirlendi.

                    2003 MODEL PEUGEOT 307 model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 72 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 09.02.2021 olarak belirlendi.

                        1998 OPEL ASTRA model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 65 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 10.02.2021 olarak belirlendi.

                        1992 BMW 318is model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 60 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 10.02.2021 olarak belirlendi.

                        1999 VOLKSWAGEN GOLF model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 70 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 10.02.2021 olarak belirlendi.

                            2004 BMW 520İ model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 90 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 10.02.2021 olarak belirlendi.

                            2005 CITROEN C5 model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 80 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 10.02.2021 olarak belirlendi.

                            2000 RENAULT MEGANE SCENİC model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 50 bin liradan satışa çıkarıldı.

                            Aracın ihale bitiş tarihi ise 12.02.2021 olarak belirlendi.
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                            Haberler Ekonomi 100 bin TL’ye 2005 model BMW! İkinci el araç almak isteyenlere müjde! Fiyatlar görenleri şaşırtıyor...