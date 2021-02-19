100 bin TL’ye 2005 model BMW! İkinci el araç almak isteyenlere müjde! Fiyatlar görenleri şaşırtıyor...

Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor. Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var.

İHALEYE ÇIKARILAN ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI!

2006 model VOLVO V70 araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 140 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.