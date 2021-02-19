100 bin TL’ye 2005 model BMW! İkinci el araç almak isteyenlere müjde! Fiyatlar görenleri şaşırtıyor...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, araç fiyatlarını da vurmuş durumda. Özellikle ikinci el araç fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle uygun fiyatlı araç bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Yaşanan üretim sıkıntısı nedeniyle ikinci el araçlara talep adeta patlamıştı. İkinci el araç fiyatları cep yakmaya devam ederken, uygun fiyatlı araç almak isteyenler de Ticaret Bakanlığı ilanlarını takip ediyor. Bakanlık tarafından yayınlanan listede birçok araba modeli göze çarpıyor. İşte Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı listede yer alan ikinci el araba modelleri!
İHALEYE NASIL GİRİŞ YAPILIR?
İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75'idir. İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor.
Elektronik olarak yapılan ihaleye girmek için gerekli olan teminat tutarı esas bedelin yüzde 10'u kadar ifade edildi. Azami tutarın 100 bin TL'den fazlası olamayacağı ifade edildi.
İHALEYE ÇIKAN ARABALAR SATIŞTA!
Aşağıdaki bağlantıdan ihaleyle satışa çıkan araçları görüntüleyebilir, alım şartları ve fiyatları öğrenebilirsiniz.
Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor. Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var.
İHALEYE ÇIKARILAN ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI!
2006 model VOLVO V70 araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 140 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.