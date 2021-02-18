Sektör temsilcileri, İspanya'ya 76 milyon 599 bin, Birleşik Krallık'a 44 milyon 427 bin, Polonya'ya 43 milyon 962 bin, İsveç'e 40 milyon 108 bin, Slovenya'ya 32 milyon 997 bin, Mısır'a 31 milyon 688 bin, Belçika'ya 28 milyon 653 bin dolarlık otomobil sattı.