Altın fiyatları günden güne erimeye devam ederken vatandaşlar fiyatlardaki son durumu öğrenmek için araştırmalara koyuldu. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 660,00 lira, Cumhuriyet altını 2.704,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,02 düşüşle 407,20 liradan işlem görmüştü. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,02 azalışla 407,20 liradan tamamlamıştı. Bu bağlamda piyasalardaki son durumu öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|411,20
|411,40
|407,00
|407,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.710,00
|2.731,00
|2.683,00
|2.704,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|375,00
|379,00
|371,20
|375,20
|Lira(Tam) Ziynet
|2.648,00
|2.668,00
|2.621,00
|2.641,00
|Yarım Ziynet
|1.324,00
|1.334,00
|1.310,00
|1.320,00
|Çeyrek Ziynet
|662,00
|667,00
|655,00
|660,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,02 azalışla 407,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 660,00 lira, Cumhuriyet altını 2.704,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,02 düşüşle 407,20 liradan işlem gördü.