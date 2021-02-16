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    • Ekonomi
    • 16.02.2021 08:50
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    • 16.02.2021 08:50
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    Cumhuriyet, gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek ne kadar? Süratle eriyor! Ters manevra sonrası hızlıca...

    nda peş peşe yaşanan düşüşlerle birlikte gözler alış satış fiyatlarındaki güncel duruma çevrildi. Altın yatırımı olanlar fiyatların ne yöne hareket edeceğini merak ederek piyasalara odaklandı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 407 bin 700 liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 407 bin 520 lirayı, en yüksek ise 411 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 407 bin 700 liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın fiyatları günden güne erimeye devam ederken vatandaşlar fiyatlardaki son durumu öğrenmek için araştırmalara koyuldu. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 660,00 lira, Cumhuriyet altını 2.704,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,02 düşüşle 407,20 liradan işlem görmüştü. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,02 azalışla 407,20 liradan tamamlamıştı. Bu bağlamda piyasalardaki son durumu öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    CUMA PAZARTESİ
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 411,20 411,40 407,00 407,20
    Cumhuriyet Ata Lira 2.710,00 2.731,00 2.683,00 2.704,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 375,00 379,00 371,20 375,20
    Lira(Tam) Ziynet 2.648,00 2.668,00 2.621,00 2.641,00
    Yarım Ziynet 1.324,00 1.334,00 1.310,00 1.320,00
    Çeyrek Ziynet 662,00 667,00 655,00 660,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,02 azalışla 407,20 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 660,00 lira, Cumhuriyet altını 2.704,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,02 düşüşle 407,20 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 407 BİN 700 LİRAYA GERİLEDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 407 bin 700 liraya geriledi.

        Altın piyasasında, en düşük 407 bin 520 lirayı, en yüksek ise 411 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 407 bin 700 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 367 milyon 714 bin 34,20 lira, işlem miktarı ise 896,49 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 380 milyon 658 bin 77,20 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

        PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ, ALTIN DÜŞTÜ

        ABD'de Kongre'nin, toplam 1.9 trilyon doları bulan yardım paketini bu ayın sonuna dek onaylayabileceğine ilişkin piyasalarda artan iyimserlikle petrol fiyatları yükselirken, altın fiyatları yeniden 1,820 doların altına geriledi.

        Brent petrolün varil fiyatı 63.76 dolara kadar tırmanırken, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 60.93 dolara kadar yükseldi.

        Küresel düzeyde iklim kriziyle mücadele kapsamında elektrikli araç üretiminin artacağı beklentisiyle yükselişini sürdüren platin fiyatları da 3.18 artışla 1,293 doları da aşarak 1,300 dolara yaklaştı.

        Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 0.75 artışla 63.18 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 1.16 artışla 60.40 dolar,

        - altın yüzde 0.15 düşüşle 1,818.09 dolar,

        - gümüş yüzde 1.09 artışla 27.55 dolar,

        - bakır yüzde 0.32 artışla 8,318.00 dolar,

        - platin yüzde 3.18 artışla 1,293.30 dolar,

        - paladyum yüzde 0.23 artışla 2,396.50 dolar düzeyindeydi.

        İç piyasada, gram altın 406 liraya, çeyrek altın 683 liraya, Cumhuriyet altını da 2,695 liraya geriledi.

            Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, "platinin öne çıkmaya devam ettiğine" dikkat çekilerek, şöyle denildi:

            "Altın yeşilde bir haftalık kapanış yaparken, iki haftanın ardından kazançla kapatmayı başarmış oldu. Geçen hafta ABD 10 yıllık tahvil getirisinde 11 ayın ardından 1.20 seviyesi kaydedilmesine rağmen altın pozitifliğini bozmadan alıcılı seyrederken, yükselişini önemli ölçüde enflasyon beklentilerindeki yukarı ivmeye borçlu olduğunu gözlemledik.

            "Enflasyon beklentilerindeki pozitifliğin altın fiyatına da yansımasına rağmen, 200 günlük ortalamanın bir türlü aşılmadığını gördük. Haftanın kritik gelişmesi ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'in katıldığı bir etkinlikte verdiği mesajlardı. Başkan, yaptığı açıklamada önceliklerinin enflasyondaki hızlı yükselişe müdahale etmek değil, istihdam piyasasındaki güçlenmeyi yakalamak olduğunu savundu.

            "Bir süre daha Fed olarak piyasayı desteklemeye devam edeceklerini savunan Başkan, Fed bilançosunun ekonomiyi desteklediği büyüklükte olacağını vurguladı. Tüm bu yaşananlar ışığında altın, haftayı 1824 dolar/onstan tamamlarken yüzde 0.6 kazancı hanesine yazmış oldu. Diğer taraftan geçtiğimiz hafta Tesla'nın varlıklarının bir kısmını bitcoine çevirmesi haberi sonrası, bitcoin rekor seviyelerine kadar uzandı ve bir bitcoinin değeri ilk defa 27 oz değerine ulaşmış oldu.

            "Gümüş de haftayı altınla birlikte yeşil bir kapanışla tamamlarken, 27 dolar/onsun üzerinde bir kapanış yapmayı başarmış oldu. 27.36 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan beyaz maden, haftayı yüzde 1.6 kazançla kapattı. Aynı zamanda altın gümüş rasyosunda 66 seviyesinde kapanışla hafta tamamlanırken, rasyodaki aşağı yönlü görünüm, gümüşün lehine gözükmeye devam ediyor.

            "Platin, geçen hafta yüzde 11.3 değer kazanarak haftanın en çok değer kazanan kıymetli madeni olurken, aynı zamanda yıl başından beri en çok değer kazanan kıymetli maden olarak öne çıkmaya da devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 1271 dolar/ons seviyesine kadar uzanan platin, 2015 Şubat ayından beri ilk kez bu seviyeyi görmüş oldu.

                "Paladyum da diğer kıymetli madenler gibi yeşilde bir kapanış yapmayı başarırken, 2391 dolar/onstan kapattığı haftayı yüzde 1.8 kazançla tamamlamış oldu.

                "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda geçtiğimiz hafta altın açısından düşük hacimli bir seansın geride kalmasına rağmen, alıcıların iştahlı oluşuyla altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 2.00-3.00 usd/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 8,710 kg altın, 19,193 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı."
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                Haberler Ekonomi Cumhuriyet, gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Süratle eriyor! Ters manevra sonrası hızlıca...