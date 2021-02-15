İnternetten alışverış yapanlar dikkat! e-mağduriyetten kargocu da sorumlu

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, pandemi sürecinde internet ortamından alışverişin yaygınlaşması sonrası tüketicilerin e-ticaret şikayetlerinde artış yaşandığını belirtti. Sahte sitelerin de mağdur ettiğini kaydeden Gündüz, internetten yapılan alışverişlerde ürün ayıplı çıkarsa veya tüketici, koşulsuz cayma hakkını kullanmak istediğinde satış yapılan firma bulunamazsa kargo şirketinin de zincirleme olarak sorumlu olduğunu söyledi.

Tüketicilere, ürünlerini kargo görevlisine ambalajını açtırıp, kontrol ettirerek almaları konusunda uyarıda bulunan Gündüz, şöyle konuştu: "Kargo firması, bundan imtina ediyorsa ve bizim de bu ürüne ihtiyacımız varsa 'teslim aldım' bölümüne, 'ürün kontrol edilmeden alınmıştır' diye ibare düşüp, imzalayabilir. Bu şekilde, ürünü kontrol dışında teslim aldığını ispatlayabilir. Tüketiciler uzaktan satışlarda muhatabını bulamazlarsa kargodan bedelini alabilir."