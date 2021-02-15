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    • Ekonomi
    • 15.02.2021 09:49
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    • 15.02.2021 09:49
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    , kapanıyor? Akbank, Ziraat, Garanti, Yapı Kredi, İş Bankası çalışma saatleri

    Banka şubelerine giderek çeşitli işlemlerini gün içerisinde tamamlayacak olan yüz binlerce kiş çalışma saatleri hakkında araştırma yapıyor. Koronavirüs pandemisi sürecinde bankalar vaka sayıları doğrultusunda şubelerindeki çalışma saatlerinde değişiklik yaptı. Bu değişiklikler ise bankaların tarafından müşterilerine mesaj yoluyla duyuruldu. Peki, , kapanıyor? İşte Akbank, Ziraat, Garanti, Yapı Kredi, İş Bankası çalışma saatleri

    Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

    Bankaların çalışma saatleri haftanın ilk gününde merak konusu oluyor. Çeşitli işlemlerini tamamlamak için şubelere gidecek olan vatandaşlar sabah saatleriyle birlikte konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz ay bankalardan yeni açıklamalar peş peşe yapıldı ve çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Alınan bu kararlar mesaj yoluyla vatandaşlara gönderildi. Gün içerisinde yüz binlerce kişi müşterisi olduğu bankalara giderek çeşitli işlemlerini gerçekleştiriyor. Peki, bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Akbank, Ziraat, Garanti, Yapı Kredi, İş Bankası çalışma saatleri nedir? İşte detaylar...

    BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

    İşte çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalar...

    ZİRAAT BANKASI

    "Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sunacağız."

    GARANTİ BBVA

    "Koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerimiz 2 Aralık 2020 itibariyle hafta içi 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecektir"

    QNB FİNANSBANK

    "Değerli Müşterimiz, Türkiye genelinde şubelerimiz 18 Ocak 2021 itibariyla hafta içi 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasinda hizmet vermeye başlayacaktır"

    TEB

    "Değerli Müşterimiz, Şubelerimiz 03.12.2020 tarihi itibariyla hafta içi her gun 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet verecektir."

    DENİZBANK

    "Değerli Müşterimiz, 14 Ocak Perşembe itibariyla şubelerimizdeki mesai saatlerinin 09:00 - 17:00 olarak düzenlendiğini bilginize sunarız."

        HALKBANK

        "Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet sunacağız."

        VAKIFBANK

        "Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amacıyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sunacağız."

        AKBANK

        "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren subelerimizde hafta içi 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasinda hizmet vereceğiz"

            DENİZBANK

            "Değerli Müşterimiz, 14 Ocak Perşembe itibariyla şubelerimizdeki mesai saatlerinin 09:00 - 17:00 olarak düzenlendiğini bilginize sunarız."

            HSBC

            "Corona virüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık Perşembe günü itibarıyla şubelerimizin çalışma saatleri hafta içi 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişecektir"

            ING BANK

            "Geçici bir süre ile değişen şube çalışma saatlerimizi yeniden düzenledik. Artık subelerimizde, 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vereceğiz."

                İŞ BANKASI

                "Değerli Müşterimiz, 18 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla şubelerimiz 09.00-12.30/13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir."

                YAPI KREDİ

                "2 Aralık 2020 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm şubelerimizde hafta içi 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz."
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                Haberler Ekonomi Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Akbank, Ziraat, Garanti, Yapı Kredi, İş Bankası çalışma saatleri