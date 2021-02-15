Bankaların çalışma saatleri haftanın ilk gününde merak konusu oluyor. Çeşitli işlemlerini tamamlamak için şubelere gidecek olan vatandaşlar sabah saatleriyle birlikte konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz ay bankalardan yeni açıklamalar peş peşe yapıldı ve çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Alınan bu kararlar mesaj yoluyla vatandaşlara gönderildi. Gün içerisinde yüz binlerce kişi müşterisi olduğu bankalara giderek çeşitli işlemlerini gerçekleştiriyor. Peki, bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Akbank, Ziraat, Garanti, Yapı Kredi, İş Bankası çalışma saatleri nedir? İşte detaylar...

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

İşte çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalar...

ZİRAAT BANKASI

"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sunacağız."