1000 TL anında alın! 4. faz ödemeleri ne oldu? Pandemi sürecinde yüz binlerce vatandaşa 1000 TL nakdi desteği yapılacak. Şimdiye kadar milyonlarca şahıs müracaat yaparken 1 milyona yakın kişiye korona nakdi desteği yapıldı. e Devlet kapısı üzerinden yayımlanan açıklamada hafta içi yalnızca TC kimlik numarasının son sayısına göre müracaat ekranının açıldığına yer verilirken, hafta sonu herkes için müracaat ekranının açıldığına yer verildi. 3. faz destek ödemelerinin ardından 4. faz destek ödemelerinin olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak şimdi gündemde bu yok. Korona salgınının kontrol altına alınması sonrası işyerlerinin açılması ve hayatın normalleşmeye başlaması bekleniyor.
1000 TL SONUÇ EKRANI
Başvuru sonuç ekranı ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada başvuru sonuçlarının herkes için yayımlandığına yer verildi. E Devlet kapısı üzerinden başvuru sonucunuzu sorgulayabilirsiniz.
https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu
Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada e devlet şifrenizle giriş yapın ve başvuru durumunuzu öğrenin.
4. FAZ SOSYAL YARDIM NE ZAMAN VERİLECEK?
Bugüne kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı toplam 3 faz haline 1000 TL pandemi yardımı dağıtmıştı.
Salgının ülkemizde de pandemi olarak kabul edildi ve zorunlu kısıtlma kararlarının uygulamaya alındığı Mart ayında birinci faz ödemeleri başlamış ve başvuru yapılmaksızın devletin hali hazırda muhtaçlık aylığı ödemesi yapmış olduğu ihtiyaç sahibi ailelere PTT çalışanları tarafından biner liralık pandemi yardımları evlerinde, adres üzerinden elden teslim edilmişti.
İkinci faz pandemi yardımı için ise yine devletin muhtaçlık kriterleri baz alınmış, korona virüs salgını nedeni ile işsiz kalan gündelik işçiler de dahil edilerek birinci faz kapsamında yardım alamayan ailelere yardım parası ulaştırılmaya çalışılmıştı.
3.faz pandemi yardımında ise e devlet üzerinden dönemsel muhtaçlık kriteri baz alınarak yardım başvurusu toplanmaya başlanırken süreç halen devam ediyor.