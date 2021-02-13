Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde bulunan balıkçı barınağındaki bir barakada kalan Ö.T. adlı kadının barakası, bugün Alanya Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından kaçak olduğu gerekçesiyle yıkıldı.

Bunun ardından öfkelenen Ö.T., saat 16.00 sıralarında pompalı tüfeğini alarak barakasının yıkılmasına neden olduğunu düşündüğü A.Y.'nin (49) yanına giderek ateş açtı. A.Y. bacağından, M.Ü. ise başından yaralandı.