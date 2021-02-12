Geçtiğimiz yıl yükseliş grafiğini sürdüren doların bu yıl düşüş trendine girmesinin ardından yıl sonu için beklentiler yayınlandı. Dolar artacak mı azalacak mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Yatırımcılar doğru yatırımı yapmak isterken TCMB beklenti anketi yayınlandı ve yıl sonu dolar tahmini paylaşıldı. Peki dolar artacak mı azalacak mı? İşte detaylar...
DOLAR ARTACAK MI AZALACAK MI?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,53 iken, bu anket döneminde yüzde 10,36 olarak gerçekleşti. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,14 ve yüzde 9,03 olarak gerçekleşti.
Anket sonuçları şu şekilde oluştu:
"2021 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,63 olasılıkla yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 35,29 olasılıkla yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 21,89 olasılıkla ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 28,85'inin beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 44,23'ünün beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 19,23'ünün beklentilerinin ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
2021 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 27,17 olasılıkla yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 36,80 olasılıkla yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 13,24 olasılıkla ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.