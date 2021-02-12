Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,59 iken, bu anket döneminde yüzde 12,37'ye düşmüştür. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,30 ve yüzde 12,05 olarak gerçekleşmiştir.

Döviz kuru beklentisi

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 8,09 TL iken, bu anket döneminde 7,79 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,16 TL iken, bu anket döneminde 7,94 TL olarak gerçekleşmiştir.