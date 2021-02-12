ATM'den çekin! Faiz oranları son dakika saniye saniye değişiyor! 10.000-30.000 ve 50.000 TL kredi 36 ay vade imkanı!

Korona virüs süreçleri ile bankalarda kredi faiz oranlarında değişiklik meydana geldi. Bankalar tarafından kredi faiz oranlarında çeşitli dönem ödemeleri başlıyor. 12 – 24 ve 36 ay vade farkları ile beraber yeni değişimler meydana gelecek. 10.000, 30.000 ve 50.000 bin TL ye kadar verilen kredi seçenekleri için 36 ay vade imkanlarında ödemelerde değişiklik meydana geldi. Hızlı krediler genellikle ihtiyaç kredisi için verilmektedir. Acil para ihtiyacınız olduğunda, sms atarak, şubeye giderek veya banka şubesine gitmeden internet üzerinden de kredi onayı alıp hemen işlemlerinizi yaparak paranızı hesaba atabilirsiniz.
10.000 TL KREDİ İÇİN
50.000 TL KREDİ İÇİN