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    • Ekonomi
    • 12.02.2021 12:11
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    • 12.02.2021 12:11
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    ATM'den çekin! Faiz oranları son dakika saniye saniye değişiyor! 10.000-30.000 ve 50.000 TL kredi 36 ay vade imkanı!

    3 ay ödemesiz başvuru yapanın hesabına hemen yatıyor! 10.000, 30.000 ve 50.000 TL kredi 36 ay vade imkanı! İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir. En hızlı kredi veren bankalar hangisi? En hızlı kredi veren bankalar ve başvuru şartları nedir? En hızlı kredi veren bankalardan en fazla ne kadar kredi onayı alabilirim? Sizlere bu yazımızda hızlı ve anında kredi veren bankalar hakkında bilgiler vereceğiz.

    takvim.com.tr
    ATM'den çekin! 10.000-30.000 ve 50.000 TL...

    Korona virüs süreçleri ile bankalarda kredi faiz oranlarında değişiklik meydana geldi. Bankalar tarafından kredi faiz oranlarında çeşitli dönem ödemeleri başlıyor. 12 – 24 ve 36 ay vade farkları ile beraber yeni değişimler meydana gelecek. 10.000, 30.000 ve 50.000 bin TL ye kadar verilen kredi seçenekleri için 36 ay vade imkanlarında ödemelerde değişiklik meydana geldi. Hızlı krediler genellikle ihtiyaç kredisi için verilmektedir. Acil para ihtiyacınız olduğunda, sms atarak, şubeye giderek veya banka şubesine gitmeden internet üzerinden de kredi onayı alıp hemen işlemlerinizi yaparak paranızı hesaba atabilirsiniz.

    10.000 TL KREDİ İÇİN

    50.000 TL KREDİ İÇİN

        30.000 TL KREDİ İÇİN

        Akbank Hızlı Kredi Başvurusu

        Akbank 50.000 TL'ye kadar hızlı kredi başvurusu yaptırmaktadır. Kredi başvurusu yaptığınızda banka şartlarına uygun olan müşteriler hemen kredi kullanabilmektedirler. Üstelik bu bankada şubeye gitmeden kredinizi kullanacaksınız. Şubeye gitmeden kredi kullanmak istiyorsanız, bu bankada bir hesabınızın olması ve bu hesap ile birlikte internet bankacılığı şifresi almanız gerekmektedir. Akbank ihtiyaç kredisi olarak Akbank Direkt uygulamasına girerek 7 gün 24 saat kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu bankada onay alırsanız, krediniz hesabınıza yatacak ve hemen kullanabileceksiniz. Akbank hızlı kredilerde 36 ay vadeye kadar müşterilerine imkan vermektedir.

        İş Bankası Hızlı Kredi Başvurusu

        İş Bankası, Akbank gibi internet bankacılığı üzerinden anında kredi imkanı veren bankalardan birisidir. Sizde bu bankadan hızlı kredi onayı alabilir, anında kredinizi kullanabilirsiniz. Banka İnternet bankacılığı veya İş cep uygulamasına giriş yapan müşterilere 50.000 TL'ye kadar hızlı kredi vermektedir. 36 ay vadeye kadar verilen bu kredilerde kredi skoru 1400 ve üzerinde olan müşteriler, bu kampanyadan yararlanacaklardır. Banka hesabı olmayan müşterilerde en yakın İş Bankası şubesine giderek hemen kredi başvurusunda bulunabilmektedirler. Bankaya giderken kimlik ve gelir belgenizi yanınızda götürmeniz gerekiyor.

            QNB Finansbank Hızlı Kredi Başvurusu

            50.000 TL'ye kadar kredi onayı alacağınız ve hemen krediyi kullanacağınız bankalardan birisi de QNB Finansbank olmuştur. Bu bankadan da SMS veya internet bankacılığı ile başvurunuzu yapabiliyorsunuz. QNB Finansbank başvuru yapan müşterilere hemen sonucu verecektir. Kredi sonucu olumlu olanlar, kredi onayını aldıktan sonra kimlikle şubelerden veya internet üzerinden kredi kullanacaklardır. SMS ile kredi başvurusu yapmak için TC KİMLİK NUMARANIZI 5030'a mesaj atabilirsiniz. Bu şekilde kredi başvurusu yapan müşteriler 5 dakika içinde sonucu anında alacaklardır. Onaylanan tutar kadar krediyi şubelerden kimlikle kullanabilirsiniz. Bankada hesabı olan müşterilerde internet bankacılığına girerek başvuru yapabilir, onaylanan krediyi şubeye gitmeden hemen kullanabilir. Ayrıca mesaj attığınızda onaylanan tutarı da internet bankacılığı üzerinden hemen hesabınıza atabilirsiniz. Sizde bu hızlı kredi kampanyasına katılarak hemen ihtiyacınızı görebilirsiniz.
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            Haberler Ekonomi ATM'den çekin! Faiz oranları son dakika saniye saniye değişiyor! 10.000-30.000 ve 50.000 TL kredi 36 ay vade imkanı!