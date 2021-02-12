ATM'den çekin! Faiz oranları son dakika saniye saniye değişiyor! 10.000-30.000 ve 50.000 TL kredi 36 ay vade imkanı!

QNB Finansbank Hızlı Kredi Başvurusu

50.000 TL'ye kadar kredi onayı alacağınız ve hemen krediyi kullanacağınız bankalardan birisi de QNB Finansbank olmuştur. Bu bankadan da SMS veya internet bankacılığı ile başvurunuzu yapabiliyorsunuz. QNB Finansbank başvuru yapan müşterilere hemen sonucu verecektir. Kredi sonucu olumlu olanlar, kredi onayını aldıktan sonra kimlikle şubelerden veya internet üzerinden kredi kullanacaklardır. SMS ile kredi başvurusu yapmak için TC KİMLİK NUMARANIZI 5030'a mesaj atabilirsiniz. Bu şekilde kredi başvurusu yapan müşteriler 5 dakika içinde sonucu anında alacaklardır. Onaylanan tutar kadar krediyi şubelerden kimlikle kullanabilirsiniz. Bankada hesabı olan müşterilerde internet bankacılığına girerek başvuru yapabilir, onaylanan krediyi şubeye gitmeden hemen kullanabilir. Ayrıca mesaj attığınızda onaylanan tutarı da internet bankacılığı üzerinden hemen hesabınıza atabilirsiniz. Sizde bu hızlı kredi kampanyasına katılarak hemen ihtiyacınızı görebilirsiniz.