BİM 16 Şubat Salı aktüel kataloğuyla gelecek hafta raflarda yer alacak ürünlerin listesi merakla araştırılıyor. Aktar ve kışlık ürünlerin dikkat çektiği kataloğda birbirinden özel fırsatlar göze çarptı. BİM'de gelecek hafta Ermiş Attar Ihlamur, Herby Kara Mürverli C Vitaminli Destek Çayı ve Balparmak Apitera Propolis Yoğun Bal çok tercih edileceğe benziyor. Peki, BİM 16 Şubat Salı aktüel kataloğunda hangi indirimler var? İşte ürünlerin fiyat listesi...

BİM 16 ŞUBAT SALI AKTÜEL KATALOĞU