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    • Ekonomi
    • 11.02.2021 23:28
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    • 11.02.2021 23:28
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    16 Şubat Salı aktüel kataloğunda hangi indirimler var? Gelecek hafta aktar ürünlerindeki DEV fırsatlar göze çarpıyor!

    16 Şubat Salı aktüel kataloğuyla gelecek hafta satışa sunulacak ürünler ve içinde yer alan kampanyalar merak konusu oluyor. BİM'de gelecek hafta satışa sunulacak ürünler arasında Koska Tahin-Pekmez Karışımı, Balparmak Apitera Propolis Yoğun Bal, Ermiş Attar Ihlamur, Herby Kara Mürverli C Vitaminli Destek Çayı, Knorr Kelle Paça Çorbası, Pınar Dondurulmuş Mısırlı Peynirli Kroket ve Pınar Dana Fermente Kangal Sucuk yer alıyor. İşte BİM 16 Şubat Salı aktüel kataloğu

    takvim.com.tr
    BİM 16 Şubat Salı aktüel kataloğunda neler var?

    BİM 16 Şubat Salı aktüel kataloğuyla gelecek hafta raflarda yer alacak ürünlerin listesi merakla araştırılıyor. Aktar ve kışlık ürünlerin dikkat çektiği kataloğda birbirinden özel fırsatlar göze çarptı. BİM'de gelecek hafta Ermiş Attar Ihlamur, Herby Kara Mürverli C Vitaminli Destek Çayı ve Balparmak Apitera Propolis Yoğun Bal çok tercih edileceğe benziyor. Peki, BİM 16 Şubat Salı aktüel kataloğunda hangi indirimler var? İşte ürünlerin fiyat listesi...

    BİM 16 ŞUBAT SALI AKTÜEL KATALOĞU

    Pınar
    Dana Macar Salam
    • 60 g

    Pınar
    Taze Peynir Beyaz
    • 350 g

        Pınar
        Dondurulmuş Mısırlı Peynirli Kroket
        • 250 g

        Pınar Denge
        D Vitaminli Süt
        • 500 ml

        Knorr
        Kelle Paça Çorbası
        • 480 ml

            Kampotu
            Vitamin Tablet Vitavoon
            • Multivitamin / Vitamin C / Vitamin D

            Meysu
            Antioksidan İçecek
            • 1 L

            Herby
            Kara Mürverli C Vitaminli Destek Çayı
            • 20x1,5 g
                Haberler Ekonomi BİM 16 Şubat Salı aktüel kataloğunda hangi indirimler var? Gelecek hafta aktar ürünlerindeki DEV fırsatlar göze çarpıyor!