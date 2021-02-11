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    • Ekonomi
    • 11.02.2021 08:26
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    • 11.02.2021 09:02
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    Başvuru için son gün uyarısı yapıldı! Geri ödemesiz para desteği veriliyor! Hemen yerinizi alın!

    Başvuru için son gün uyarısı yapıldı! Geri ödemesiz para desteği veriliyor! Karşılıksız para desteği almak isteyenlerin 28 Şubat'a kadar başvurularını yapması gerekiyor. Bakan Pekcan rakamları duyurdu. Ticaret Bakanı , bakanlık olarak, ortaklığın çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kooperatiflere hibe desteği sağladıklarını belirterek, "Bu kapsamda 2020 yılında 139 kooperatifinin 149 projesine 14.6 milyon TL hibe desteği verdik" dedi. Hibe, herhangi bir malın, değerin vb. unsurların, herhangi bir bedel beklemeden, ilerleyen süreçlerde herhangi bir ödeme talep etmeksizin, başka bir kişiye devredilmesi anlamına gelmektedir.

    DHA
    Başvuru için son gün uyarısı yapıldı! Geri ödemesiz para...

    Başvuru için son gün uyarısı yapıldı! Geri ödemesiz para desteği veriliyor! Hemen yerinizi alın! Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından düzenlenen 'İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı Projesi Toplantısı'na video konferans ile katıldı. Toplantıda konuşan Pekcan, girişimciler arasında ağ oluşturma konusunun, uluslararası uygulamalarda, üzerinde hassasiyetle durulan bir konu olduğunu belirterek, "Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz 'Online ve Fiziki Kadın Girişimci Network Proje'miz ile iller bazında çok sayıda kadın girişimcimize ulaşmak için çalışmalar başlattık ve çalışmaya da devam ediyoruz.

    Projemiz çerçevesinde, ocak sonu itibarıyla 44 ilimizde kadın girişimcilerimizin kolay ve güvenilir bir çevrede iş yapabilmek için ihtiyaç duydukları networkleri oluşturduk. 1300'ün üzerinde kadın girişimciyi bu ağlarda bir araya getirdik. KAGİDER'in koordinatörlüğünde yürütülen 'İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı Projesi' ile bakanlığımızın kadın girişimci network projesinin birbirini tamamlayıcı projeler olarak görüyorum" dedi.

    '149 PROJEYE 14.6 MİLYON DESTEK VERDİK'

    Ticaret Bakanlığının Kooperatiflerin Desteklenmesi (KOOP-DES) programı kapsamında 139 kooperatifin 149 projesine 14.6 milyon destek verildiğini ifade eden Pekcan, "Kadınlarımızın bir araya gelerek, güçlerini birleştirerek kurdukları kooperatiflerin ticarette aktif rol oynamalarını çok önemsiyoruz ve bakanlık olarak onları da destekliyoruz.

        Bu çerçevede bakanlığımızın KOOP-DES programını da 2020 yılı itibariyle kadın kooperatiflerine odaklamış durumdayız. Ortaklığın çoğunluğunu kadınların oluşturduğu, kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere hibe desteği sağlıyoruz. Bu program kapsamında 2020 yılında 139 kooperatifinin 149 projesine 14.6 milyon TL hibe desteği verdik. Destek sürecimiz 2021 yılında da devam edecek olup 28 Şubat tarihine kadar başvuruları almayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

        HİBE NEDİR?
        Hibe Nedir? Kredi konularında, yaşam içerisinde, özellikle ekonomide sıkça duyulan terimlerden biri de, "hibe" olarak tabir edilen bir terimdir. Günümüzde birçok kişi bu terime kulak aşinası olsa da, anlamını bilmemekte veyahutta "Hibe nedir?" gibisinden bir soru sormamaktadır.

        Hibe, herhangi bir malın, değerin vb. unsurların, herhangi bir bedel beklemeden, ilerleyen süreçlerde herhangi bir ödeme talep etmeksizin, başka bir kişiye devredilmesi anlamına gelmektedir. Hibenin başka bir adı da bağış olarak bilinmektedir.

        Hibe edilen bir hakkın, geri alınması söz konusu olmamaktadır. Sadece hibe edilen malın yeni sahibi, bu malı tekrar eski sahibine kendi rızasıyla yine hibe ederse, bu şekilde bir geri alınması gündeme gelebilir. Öte yandan hibe edilen bir malın, ilerleyen dönemlerde geri alınması ise bazı şartlara bağlı olabilmektedir. Hibe edilen mal, yeni sahibine geçtikten sonra, yeni sahibinin vefat durumu nedeniyle hibe edilen malın geri alınması söz konusu olabilmektedir.

        Bu duruma "rücu" adı verilmektedir ve hibe sözleşmesi ya da taahhüdü gibi anlaşma da taraflar arasında imzalanabilir. Bu sayede de hibe edilen bir malın geri eski sahibine iade edilmesi söz konusu olabilir.
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        Haberler Ekonomi Başvuru için son gün uyarısı yapıldı! Geri ödemesiz para desteği veriliyor! Hemen yerinizi alın!