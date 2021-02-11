Başvuran vatandaşa karşılıksız ödeme! Devletin hastaya, emekli olamayana, çalışmayana SGK ile sağladığı destekler açıklandı

SGK hasta olanlara, emekli olamayanlara, çalışamayanlara çeşitli destek ödemeleri yapıyor. Karşılıksız yada bazı koşullar altında sağlanan SGK destek ödemelerinden 3 tanesini tüm detayları ve başvuru işlemleri birlikte haberimizde derledik. 65 yaş ve üstü vatandaşlardan bir kısmı kendine yetebilirken, büyük çoğunluğu ise maddi ve manevi her türlü desteğe ihtiyaç duyuyor. Yaklaşık 600 bin kişi bu yardımlar sayesinde temel ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılamaya çalışıyor. Ama bu aylığı alabilmek için bazı koşulların oluşması gerekiyor. Kişilerin bizzat başvuru için sağlık durumunun uygun olmaması durumunda ise başvurular vasi aracılığıyla gerçekleştirilir.Başvuru sırasında gerekli vasi kararı yetkilendirilmiş mahkeme aracılığıyla verilen belge ile ispat edilmelidir.
HASTAYA BAKANA DEVLET DESTEĞİ
2019 senesinde 1384 TL olan bu ücret geçtiğimiz yılki zamla beraber 1460 TL'ye yükselmişti. Evde bakım maaşı 2021 yılı için belirlenen zamla beraber 1.544,61 TL'ye yükseldi. Evde bakım parası nedir merak ediliyor. Evde bakım aylığı, bir evde kişi başına düşen ortalama maaş gelir miktarının, asgari ücretin aylık net miktarının 2/3'ünden daha az olan kişilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca verilen destek parasıdır.
Devletin sağladığı bir diğer destek emekli olamayanlara. Emekli olamayan vatandaşlara yatırmış oldukları primleri geri alabilirler. Sigortalı bir işte çalışmayan, kendi işini yapmayan, emekli olmak için yaş ve gün şartını sağlamış ama prim ödemesi eksik olan vatandaşlara yapılan bu ödemeler toplu halde SGK tarafından yapılıyor. Başvurular SGK Müdürlüklerine yapılabilir.