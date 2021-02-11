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    • 11.02.2021 15:31
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    • 11.02.2021 15:31
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    71.000 TL indirim... 100.000 TL 12 ay 0,99% faizle otomobil alın! ve 2021 Şubat ayı otomobil kampanyaları...

    71.000 TL indirim... 100.000 TL 12 ay 0,99% faizle otomobiller oldukça ilgi görüyor. 2021 Model Egea modellerinin fiyat listesini sizler için bir araya getirdik. Yeni yılla birlikte makyajlı kasa ile hayranlarını karşısına çıkan yeni Egea modeli yine Türkiye'nin en ucuz sıfır araç modeli olarak kullanıcılarının karşısına çıkmayı başarıyor. 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulan 2021 sıfır modellerinin fiyatı 232 bin TL'lere kadar yükselebiliyor. Bir diğer marka ise özel indirimli kampanyalarında Yeni Hyundai i10 152 bin 600 TL, 2020 model Hyundai i10 ise 143 bin 095 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

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    71.000 TL indirim... 100.000 TL 12 ay 0,99% faizle otomobil alın!

    Fiat merak edilen yeni modellerinin en yeni fiyatlarını sizler için bir araya getirdik. İşte Fiat Egea, 500, 500L, 500X, Panda, Fiorino Panorama ve Doblo Panaroma modellerinin merak edilen aktüel maliyet listesi... Fiat markasından yapılan açıklamaya göre bu ay içerisinde geçerli olacak kampanya kapsamında seçim edilen Fiat taşıtı özellikle Fiat egea model ailesine katılmış mahsullerde 52.900 TL peşinat ve 2.990 TL taksitle bu taşıtlara sahip olunabilir. Kampanyada belirtilen peşinat ve taksit tutarı Egea Ailesi modellerinde 91.000 TL tutarında, 48 ay vade, 1,66% faiz oranı ile kredi kullanımında geçerlidir. Kampanyadan ''Marka Kasko'' yaptırılması durumunda faydalanılabilir.


    Fiat'tan dizel otomatik 500L'ye özel kampanya

    Konfora, tasarım ve teknolojiye herkesin ulaşabilmesi misyonu ile çalışan marka, şubat ayı boyunca ailelerin konforunu yaşaması için özel bir kampanyayı devreye alıyor. Kampanyada yüksek oturma pozisyonu, geniş iç hacmi, SUV tipi tamponlar ile modelin maceracı karakterini ortaya çıkaran Fiat 500L Cross Plus'a cazip indirim oranı ile sahip olunabiliyor.

    7 inçlik dokunmatik ekrana sahip U-Connect bilgi-eğlence sistemi, Apple Car Play ve Android Auto desteği bulunan 500L ailesinin 'hem becerikli bir aile otomobili hem de havalı SUV'u olan Cross Plus versiyonu, ay boyunca 71 bin TL indirim fırsatıyla satışa sunuluyor. Şubat ayı boyunca 2020 model yılına ait Fiat 500L'ler, 183 bin 100 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

    2021 FİAT EGEA CROSS, SEDAN, HATCBACK ve STATİON WAGON FİYAT LİSTESİ

    2021 model Fiat Egea Sedan Fiyat listesi;


    Easy 1.4 Fire 95 HP: 130.900 TL
    Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 174.900 TL
    Urban 1.4 Fire 95 HP: 146.900 TL
    Urban 1.0 Firefly 100 HP: 177.900 TL
    Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 185.900 TL
    Urban 1.6 M.Jet 130 HP: 216.900 TL
    Lounge 1.4 Fire 95 HP: 167.900 TL
    Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 193.900 TL
    Lounge 1.3 M.Jet 95 HP: 201.900 TL
    Lounge 1.6 M.Jet 130 HP: 224.900 TL

        2021 model Fiat Egea Hatchback Fiyat listesi;


        Street 1.4 Fire 95 HP: 145.900 TL
        Street 1.3 M.Jet 95 HP: 185.900 TL
        Urban 1.4 Fire 95 HP: 158.900 TL
        Urban 1.0 Firefly 100 HP: 185.900 TL
        Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 193.900 TL
        Urban 1.6 M.Jet 130 HP: 216.900 TL
        Lounge 1.4 Fire 95 HP: 174.900 TL
        Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 201.900 TL
        Lounge 1.3 M.Jet 95 HP: 209.900 TL
        Lounge 1.6 M.Jet 130 HP: 232.000 TL

        2021 model Fiat Egea Cross Fiyat listesi;


        Street 1.4 Fire 95 HP: 154.900 TL
        Street 1.0 Firefly 100 HP: 180.900 TL
        Street 1.3 M.Jet 95 HP: 188.900 TL
        Urban 1.4 Fire 95 HP: 162.900 TL
        Urban 1.0 Firefly 100 HP: 188.900 TL
        Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 196.900 TL
        Urban 1.6 M.Jet 130 HP: 216.900 T
        Lounge 1.4 Fire 95 HP: 178.900 TL
        Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 204.900 TL
        Lounge 1.6 M.Jet 130 HP: 232.000 TL

        2021 model Fiat Egea Station Wagon Fiyat listesi;


        Street 1.3 M.Jet 95 HP: 188.900 TL
        Urban 1.0 Firefly 100 HP: 188.900 TL
        Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 196.900 TL
        Urban 1.6 M.Jet 130 HP: 216.900 TL
        Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 204.900 TL
        Lounge 1.3 M.Jet 95 HP: 212.900 TL
        Lounge 1.6 M.Jet 130 HP: 232.000 TL

            Hyundai'den özel indirimler

            Hyundai müşterilerine özel indirim uygulamaya devam ediyor. Kampanyalar kapsamında 2021 model Yeni Hyundai i10 152 bin 600 TL, 2020 model Yeni Hyundai i10 ise 143 bin 095 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Geçtiğimiz dönemde fiyatlarındaki yükselmeler otomobil almak isteyenleri zor duruma sokarken gündeme gelen kampanyalar yüzleri güldürmeye devam ediyor.

            Yeni yıl kampanyaları kapsamında sıfır kilometre araç almak isteyenler için sunulan indirimli fiyatlar birçok kişiyi araç sahibi yapıyor. Hyundai özel indirimli kampanyalarında Yeni Hyundai i10 152 bin 600 TL, 2020 model Hyundai i10 ise 143 bin 095 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Bunların yanı sıra Yeni Hyundai i20 manuel vites 162 bin 150 TL, 6 ileri otomatik vites 188 bin 950 TL ve 7 ileri otomatik modeli 205 bin 650 TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai yetkili satıcılarında yerini alıyor.
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            Haberler Ekonomi 71.000 TL indirim... 100.000 TL 12 ay 0,99% faizle otomobil alın! Hyundai ve Fiat 2021 Şubat ayı otomobil kampanyaları...