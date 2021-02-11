Fiat merak edilen yeni modellerinin en yeni fiyatlarını sizler için bir araya getirdik. İşte Fiat Egea, 500, 500L, 500X, Panda, Fiorino Panorama ve Doblo Panaroma modellerinin merak edilen aktüel maliyet listesi... Fiat markasından yapılan açıklamaya göre bu ay içerisinde geçerli olacak kampanya kapsamında seçim edilen Fiat taşıtı özellikle Fiat egea model ailesine katılmış mahsullerde 52.900 TL peşinat ve 2.990 TL taksitle bu taşıtlara sahip olunabilir. Kampanyada belirtilen peşinat ve taksit tutarı Egea Ailesi modellerinde 91.000 TL tutarında, 48 ay vade, 1,66% faiz oranı ile kredi kullanımında geçerlidir. Kampanyadan ''Marka Kasko'' yaptırılması durumunda faydalanılabilir.
Fiat'tan dizel otomatik 500L'ye özel kampanya
Konfora, tasarım ve teknolojiye herkesin ulaşabilmesi misyonu ile çalışan marka, şubat ayı boyunca ailelerin konforunu yaşaması için özel bir kampanyayı devreye alıyor. Kampanyada yüksek oturma pozisyonu, geniş iç hacmi, SUV tipi tamponlar ile modelin maceracı karakterini ortaya çıkaran Fiat 500L Cross Plus'a cazip indirim oranı ile sahip olunabiliyor.
7 inçlik dokunmatik ekrana sahip U-Connect bilgi-eğlence sistemi, Apple Car Play ve Android Auto desteği bulunan 500L ailesinin 'hem becerikli bir aile otomobili hem de havalı SUV'u olan Cross Plus versiyonu, ay boyunca 71 bin TL indirim fırsatıyla satışa sunuluyor. Şubat ayı boyunca 2020 model yılına ait Fiat 500L'ler, 183 bin 100 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.
2021 FİAT EGEA CROSS, SEDAN, HATCBACK ve STATİON WAGON FİYAT LİSTESİ
2021 model Fiat Egea Sedan Fiyat listesi;
Easy 1.4 Fire 95 HP: 130.900 TL
Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 174.900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP: 146.900 TL
Urban 1.0 Firefly 100 HP: 177.900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 185.900 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP: 216.900 TL
Lounge 1.4 Fire 95 HP: 167.900 TL
Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 193.900 TL
Lounge 1.3 M.Jet 95 HP: 201.900 TL
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP: 224.900 TL