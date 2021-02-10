Yüzde 5 büyüme tahmini

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4-5 civarı bir büyüme beklediğini söyledi. 2020'nin son çeyreğinde büyüme rakamının yüzde 7-8 civarı gelmesini beklediğini dile getiren Ağbal, "Merkez Bankası döviz kuru düzeyini etkilememek şartıyla rezerv biriktirmeye başlayabilir" dedi.

Döviz kurunun gecikmeli etkilerinin zaman içinde azalacağını ifade eden Ağbal, "Döviz alım ihaleleri arz ve talep gelişmelerine göre başlatılacak" diye konuştu. Fiyat istikrarının, finansal ve makroekonomik istikrarın temeli olduğunu vurgulayan Ağbal, "2023 yılına kadar para politikasını sıkı bir duruşla yüzde 5 hedefini elde edene kadar koruyacağız" dedi.