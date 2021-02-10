Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu sorusunun yanıtı döviz kurlarındaki alış satış fiyatlarını merak edenler tarafından araştırılıyor. Dün, en düşük 7,0662 en yüksek 7,1401 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 7,0703'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı.
STERLİN, DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
İNGİLİZ STERLİNİ
ALIŞ 9.7395
SATIŞ 9.7903
ALTININ KİLOGRAMI 417 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 417 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 416 bin 500 lirayı, en yüksek ise 422 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 417 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 650 milyon 702 bin 699,92 lira, işlem miktarı ise 1.549,58 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 666 milyon 979 bin 35,72 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI, İNGİLTERE HARİÇ DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne satıcılı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,02 azalışla 410,40 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,23 değer kaybıyla 13.981 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 artışla 6.535 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 düşüşle 5.684 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,23 değer kaybıyla 8.082 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,22 azalarak 23.248 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,13 artışla 1,2132 seviyesinden işlem görüyor.