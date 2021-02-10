Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu sorusunun yanıtı döviz kurlarındaki alış satış fiyatlarını merak edenler tarafından araştırılıyor. Dün, en düşük 7,0662 en yüksek 7,1401 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 7,0703'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı.

STERLİN, DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

İNGİLİZ STERLİNİ

ALIŞ 9.7395

SATIŞ 9.7903