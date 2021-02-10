Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.02.2021 17:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2021 17:36
    ABONE OL

    Sterlin, ve oldu? 10 Şubat dolar, ve sterlin alış satış fiyatları

    Yatırımcılar kapanış saatleriyle birlikte döviz kurlarındaki son gelişmeleri, , ve sterlin alış satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,0690 liradan, avro 8,5720 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0900 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5820 lira olmuştu. Peki, sterlin, dolar ve oldu? İşte 10 Şubat dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatlarında son durum

    Sterlin, dolar ve euro ne kadar oldu?

    Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu sorusunun yanıtı döviz kurlarındaki alış satış fiyatlarını merak edenler tarafından araştırılıyor. Dün, en düşük 7,0662 en yüksek 7,1401 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 7,0703'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı.

    STERLİN, DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

    İNGİLİZ STERLİNİ
    ALIŞ 9.7395
    SATIŞ 9.7903

    ALTININ KİLOGRAMI 417 BİN LİRAYA GERİLEDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 417 bin liraya geriledi.

    Altın piyasasında, en düşük 416 bin 500 lirayı, en yüksek ise 422 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 417 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 650 milyon 702 bin 699,92 lira, işlem miktarı ise 1.549,58 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 666 milyon 979 bin 35,72 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

    AVRUPA BORSALARI, İNGİLTERE HARİÇ DÜŞÜŞLE AÇILDI

    Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne satıcılı bir seyirle başladı.

    Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,02 azalışla 410,40 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,23 değer kaybıyla 13.981 puan oldu.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 artışla 6.535 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 düşüşle 5.684 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,23 değer kaybıyla 8.082 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,22 azalarak 23.248 puanda bulunuyor.

    Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,13 artışla 1,2132 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, ABD'de Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın New York Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenecek etkinlikte yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan destek paketine ilişkin gelişmeler ve enflasyon verilerinin de takip edileceğini bildirdi.

        Bugün açıklanan verilere göre Almanya'da yıllık enflasyon, hükümetin KDV indiriminin sona ermesi ve iklim vergisinin etkisiyle ocakta yüzde 1 oldu. Ülkede enflasyon, ocakta aylık bazda da yüzde 0,8 artış kaydetti.

        ASYA BORSALARI HİNDİSTAN HARİÇ YÜKSELDİ

        Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

        Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta yıllık yüzde 0,3 gerilerken, Güney Kore'de işsizlik oranı yüzde 5,4 ile 1999 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

        Beklentilerin altında kalan verilere karşın ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış hızının gerilemesine ilişkin iyimserlik, yarın Asya genelinde başlayacak resmi tatil öncesinde pay piyasalarını destekledi.

        Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 artarak 3.655 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükselerek 3.100 puan oldu.

        Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 29.563 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 gerileyerek 104,5 seviyelerinde dengelendi.

        Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 primle 30.036 puanda, negatif ayrışan Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 51.157 puanda seyrediyor.

            EMTİA PİYASALARI

            ABD'de ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliğin artmasıyla 61.27 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı 60 doların, 58.63 dolara kadar yükselen Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 57 doların üzerinde tutundu.

            Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD ham petrol stokları, 27 Ocak'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 3 milyon 500,000 bin varil geriledi. Ham petrol stoklarına ilişkin resmi verileri, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklayacak.

            Birçok ülkede uygulanan büyük hacimli yardımlarla piyasaya büyük miktarlarda para sürülmesinin enflasyonu artıracağı öngörüleriyle, 1840 doların üzerine yükselen altının ons fiyatı da bu düzeyde yatay işlem görüyor.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.28 düşüşle 61.12 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 0.22 düşüşle 58.34 dolar,

            - altın yüzde 0.31 artışla 1,841.76 dolar,

            - gümüş yüzde 0.28 artışla 27.30 dolar,

            - bakır yüzde 1.03 artışla 8,157.00 dolar,

            - platin yüzde 2.17 artışla 1,208.44 dolar,

            - paladyum yüzde 0.15 artışla 2,328.00 dolar düzeyindeydi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi Sterlin, dolar ve euro ne kadar oldu? 10 Şubat dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları