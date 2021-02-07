Evden çıkmadan çalışın! Emekli, ev hanımı, öğrenci herkes yapabilir! Aylık 3000 TL maaş! Rahat nefes aldıracak

Koronavirüs salgınından dolayı bir hayli ülkede olduğu gibi ülkemizde de yasak kararları uygulanmaya devam ediyor. Hafta içi ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağında vatandaşlar evlerinde kalıyor. Lakin koronavirüs salgının ekonomi üzerindeki tesiri oldukça sert oldu. Bir Hayli mahsulün maliyeti fazla ölçüde arttı. Bundan dolayı vatandaşlarımız eve ek bir gelir sağlamak için evde kaldıkları vakitlerde de para kazanmanın yollarını arıyorlar. Evde yapılabilecek ek işler arasında nikah şekeri paketleme, evde kına paketleme işi, evde iplik temizleme işi, evde makale yazma, evde boncuk paketleme işi olarak ön plana çıkıyor.
Evde Mandal İşi
Evde mandal yaparak kolay bir şekilde para kazanabilirsiniz, mandal günümüz dünyasında en çok ihtiyaç duyulan maddelerden bir tanesidir. Ayrıca mandal yapma işi sanıdılığı kadar zor bir iş değildir, sadece 2 parça halinde olan plastik parçaların aynı hizaya getirilerek ortalarındaki metal kısımların bir araya getirilmesi ile kolay bir şekilde oluşturulmaktadır. Bu tarz basit işler için parça başına ödemeler almak mümkün, yaşadığınız yerde plastik ürün imalatı yapan bir firma varsa eğer iletişime geçerek size uygun bir iş olup olmadığını sorabilirsiniz.
Reklam İzleme İşi
Eğer vaktinizin büyük bölümünü internette geçiriyorsanız online bir şekilde para kazanmanız mümkün. Bunun en kolay yollarından birisi de reklam izleme işidir. İnternette birçok firma reklam izleme başına ücretler ödemektedir. İntertten küçük bir araştırma yaparak reklam izleme işi veren firmalara kolayca ulaşabilirsiniz.