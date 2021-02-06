Rekabet zam getirdi:190 TL

"Kastamonu pastırması mı, Kayseri pastırması mı?" polemiğinin devam ettiği sırada pastırma üreticileri, durumu fırsata çevirerek zam yaptı. Geçtiğimiz yıl içerisinde 2 defa zam gören Kastamonu pastırmasının fiyatı 140 liradan 180 liraya yükseldi. 150 liraya satılan Ekmeklik Kastamonu pastırması ise önce 170 liraya, ardından da 190 liraya fiyatı yükseldi. Pastırma zammı, sosyal medyanın gündemine de oturdu. Vatandaşlar, bu polemiğin fırsata çevrilmesinin önlenmesini istedi.