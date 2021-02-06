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    • Ekonomi
    • 06.02.2021 13:53
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    • 06.02.2021 13:53
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    Bakan Pekcan'dan serbest bölge mükelleflerine yönelik düzenlemeyle ilgili flaş açıklama: Yüzde 80'e düşürüldü

    Ticaret Bakanı , ağırlıklı olarak yüksek ve orta-yüksek teknolojili üretim yapan serbest bölge firmalarının istihdam ettikleri personel için yararlandıkları stopaj istisnasında yüzde 85 ihracat şartının 2020 yılı için yüzde 80'e düşürüldüğünü belirtti.

    AA
    Bakan duyurdu: Yüzde 80'e düşürüldü

    Ticaret Bakanı , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'nin bugünkü sayısında yayımlanan, serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflere yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'na değindi.

    Bakan Pekcan paylaşımında, "Pandemiden dolayı yaşanan sıkıntılar sebebiyle, ağırlıklı olarak yüksek ve orta-yüksek teknolojili üretim yapan serbest bölge firmalarının istihdam ettikleri personel için yararlandıkları stopaj istisnasında yüzde 85 ihracat şartı 2020 yılı için yüzde 80'e düşürüldü. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Ekonomi Bakan Pekcan'dan serbest bölge mükelleflerine yönelik düzenlemeyle ilgili flaş açıklama: Yüzde 80'e düşürüldü