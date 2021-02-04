Kişiye özel Lamborhgini! V12 motoru 770 beygir gücüyle dikkat çekiyor...

Kendilerini özel hissetmek isteyen zenginler, otomobilleri bile özel tasarlatıyor. Son örneği Lamborghini SC20 oldu. İsmi açıklanmayan müşterinin siparişi üzerine harekete geçen tasarım ekibi, yepyeni bir otomobil üretti.



Boyası bile özel üretim oldu. Dışı beyaz otomobilin, içi ise mavi ve siyah ile tasarlandı. SC20'nin V12 motoru 770 beygir gücüyle dikkat çekiyor.



LÜKS PATLADI

2020'de otomotiv satışlarını artıran tek ülke olan Türkiye, 2021'e de hızlı başladı. Ocak'ta otomotiv pazarı yüzde 60.3 büyüdü. Ultra lüks segment pazarındaki yüzde 600'lük yükseliş dikkatleri çekti. Geçen yıl Ocak ayında ultra lüks F segmentte 29 araç satılırken, bu yıl sayı 203'e ulaştı. Ocak ayında 2 Maserati, 1'er adet Ferrari ve Lamborghini, 3 Aston Martin, 4 Jaguar satışı gerçekleştirildi.







PORSCHE'A 900 BİN TL VERGİ

Elektrikli otomobilde ÖTV arttı. En düşük ÖTV yüzde 10'a, en yükseği de yüzde 60'a çıkarıldı. Fiyatları ortalama 1.5-2 milyon lira arasında değişen lüks otolarda vergi 225 bin liradan 900 bin liraya çıktı.





TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN





