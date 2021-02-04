Hesaplı emeklilik

Borçlu olduğu için emekli olamayanlara kredi imkanı devreye girdi. Yapılandırma ya da ihya ile emekli olabilecek durumda olan ve başvurusunu yapanlar, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank'tan kredi çekebilecek.



Krediden, doğum ve askerlik borçlanması ile emekli olabilecekler de yararlanacak.



Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son günü olan 31 Mart'a kadar ilgili bankalardan aylık 1.60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek.



Kredi desteğinden yararlanmak isteyenler sosyal güvenlik il-merkez müdürlüklerinden alacakları emekli olabileceklerine dair yazıyla bu bankaların şubelerine müracaat edebilecek.









BORÇLANMA DA KAPSAMDA

● Birikmiş prim borcu öderse 4/b'den yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

● 4/b prim borcunu öderse 4/a'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

● Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu öderse yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

● Askerlik ve doğum borçlanması ile yaşlılık aylığı alabilecekler,

● Durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda emekli olabilecekler.



PRİM İÇİN 1.7 MİLYON BAŞVURU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu'na 1 milyon 770 bin kişinin 90 milyar lirayı aşan borç yapılandırması için başvurduğunu kaydederek, şu bilgileri paylaştı: "Bu kapsamda yapılandırılan toplam alacak 90 milyar lirayı aştı ve bugüne kadar 2.75 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi."