Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile prefabrik ev yapımı için mali destek verileceği açıklandı. Devlet evi olmayan vatandaşlara prefabrik ev yardımı yapıyor. 30 bin TL olarak ödenen ve Aile Bakanlığı aracılığıyla sağlanan prefabrik ev yardımları için sağlanması gereken başvuru koşulları bulunuyor. Aile Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü üzerinden sağlanan prefabrik ev yardımlarına başvuru yapacak vatandaşların sağlamaları gereken koşullar, başvuru işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacakları ve bilinmesi gereken diğer tüm ayrıntıları bulabilirsiniz. Peki prefabrik ev fiyatları kaç TL? Prefabrik ev nasıl yapılır?
KİMLER YARDIM ALABİLİR?
Prefabrik ev yardımı almak için vatandaşlardan talep edilen ilk koşul 18 yaşının tamamlanmış olması. Bunun dışında esas başvuru şartı ise şu madde ile açıklandı.
"Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma"
PREFABRİK EV YARDIMI 2021 DESTEK TUTARI NE KADAR?
Aile Bakanlığı tarafından ilan edilen bilgilere göre barınma yardımları 4 aşamada vatandaşlara sağlanıyor. Barınma yardımlarının iki tanesi ev yapımı için ödenirken bir tanesi bakım onarım bir tanesi de destek amacıyla ödeniyor. Ev yapım destekleri betonarme ev yardımı ve prefabrik ev yardımı olarak sağlanıyor. İki destek için ayrı ayrı ödeme tutarı belirleyen Aile Bakanlığı için açıklanan yardım tutarları şu şekilde;
* Prefabrik ev 2021 yardım tutarı: Geri ödemesiz, karşılıksız 30.000 TL
* Betonarme ev 2021 yardım tutarı; Geri ödemesiz karşılıksız 40.000 TL