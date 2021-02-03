Süt, kabak, peynir ve patlıcan zam şampiyonu! Marketlerdeki zam tezgahı sürüyor

Marketlerde 22 ürün zamlandı.
Fiyat artışında birincilik yüzde 23 ile süt olurken; kabak, peynir ve patlıcan da zam şampiyonları listesine adını yazdırdı.
3.2 KAT FARK
Marketlerde 22 ürün zamlandı.
Fiyat artışında birincilik yüzde 23 ile süt olurken; kabak, peynir ve patlıcan da zam şampiyonları listesine adını yazdırdı.
3.2 KAT FARK
TZOB'un verilerine göre; marketlerin zam şampiyonu da fiyatı 1 ayda yüzde 23.65 artan pastörize süt oldu.
Sütün litre fiyatının 7,23 liradan 8,94 liraya yükseldiği belirtilirken, üreticiden 2,73 liraya çıkan bu ürünün tüketiciye 3.2 katına ulaştığı görüldü.
Marketlerde sütteki fiyat artışını yüzde 21.66 ile kabak, yüzde 16.77 ile beyaz peynir, yüzde 16.70 ile patlıcan, yüzde 14.52 ile sivri biber, yüzde 12.77 ile tereyağı, yüzde 11.55 fındık, yüzde 9.58 ile yoğurt, yüzde 9.56 ile kuru üzüm, yüzde 8,38 ile kırmızı mercimek, yüzde 6,73 ile limon takip etti.
Markette en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 34.59 ile karnabaharda görüldü.
ŞAMPİYON SALATALIK
İstanbul'un zam şampiyonları da açıklandı.
İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, Ocak ayında yüzde 44.02 ile salatalık fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.