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    Sahte servislere dikkat

    ı döneminde 'yetkili teknik servis' adı altında dolandırıcılık olayları arttı. Bilindik firmaların logolarını kullanarak internete 'yetkili servis' gibi kendi telefon numaralarını yazanlara güvenilmemesini isteyen TESK Başkanı , "Doğrudan bayiden ya da tanıdık, bilindik, kayıtlı esnafımızdan tamirat veya servis hizmeti alınmalı" dedi.

    Sahte servis

    Covid-19 salgını döneminde 'yetkili teknik servis' adı altında dolandırıcılık olayları arttı. Bilindik firmaların logolarını kullanarak internete 'yetkili servis' gibi kendi telefon numaralarını yazanlara güvenilmemesini isteyen TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Doğrudan bayiden ya da tanıdık, bilindik, kayıtlı esnafımızdan tamirat veya servis hizmeti alınmalı" dedi.

    Palandöken, sahte servislerin oyunlarını da örneklerle anlattı: "Gelen kişi fahiş paralar istiyor veya sahte fatura kesiyor. 50 liralık işe 250 lira isteyen var. Ya da eşyayı alıp, kayıplara karışıyorlar."

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    Haberler Ekonomi Sahte servislere dikkat