Ücretsiz izin ödeneği uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği ne kadar, zamlı mı yatacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay nakdi ücret desteğinin yatırılacağı tarihi açıklıyor, peki Şubat ayı ödemeleri ne zaman yapılacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ücretsiz izin ödeneği ile ilgili bilgiler verdi. İşte detaylar…
ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ UZATILDI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; "Kısa çalışma ödeneğini şubat ayının sonuna, nakdi ücret desteğinin süresini ise 17 Mart tarihine kadar uzattık." dedi.
ŞUBAT AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
2021 NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ARTAR MI, NE KADAR OLUR?
Cumhurbaşkanı kararıyla bu zam oranı nakdi ücret desteğine, istihdama dönüş teşvikine ve artı istihdam teşvikine yansıtıldı. İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlanırken, bu artışla ücretsiz izne çıkarılan işçiler için ödenen nakdi ücret desteği günlük 39.24 TL'den 47.70 TL'ye yükseldi. Ayın tamamında nakdi ücret desteğinde olan yani 30 gün bu kodla eksik gün bildirilen bir işçinin eline geçecek net tutar 1168 TL'den 1420 TL'ye yükseldi.