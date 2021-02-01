EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR

Bankacılık endeksi yüzde 1,49, holding endeksi yüzde 2,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,94 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,38 ile turizm oldu.

Gün boyu alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle 1.500,00 puanın üstünü test etti.