Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,29 değer kazanarak 1 Şubat tarihini 1.492,45 puandan tamamladı.
TOPLAM İŞLEM HACMİ NE KADAR OLDU?
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,00 puan artarken, toplam işlem hacmi 25,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR
Bankacılık endeksi yüzde 1,49, holding endeksi yüzde 2,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,94 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,38 ile turizm oldu.
Gün boyu alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle 1.500,00 puanın üstünü test etti.