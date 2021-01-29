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    Genel Müdürü , Başkan 'ın ortaya koyduğu çerçeve etrafında devletin yatırımcı rolünü etkin hale getireceklerini söyledi. 'in bor başta olmak üzere ürünlere katma değer kazandırdığını belirten Sönmez, "Eti Maden'i satmak gibi bir planımız kesinlikle yok" diye konuştu.

    Hazal Ateş
    Fon şirketlere değer katıyor

    Genel Müdürü Zafer Sönmez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu çerçeve etrafında devletin yatırımcı rolünü etkin hale getireceklerini söyledi.

    'in bor başta olmak üzere ürünlere katma değer kazandırdığını belirten Sönmez, "Eti Maden'i satmak gibi bir planımız kesinlikle yok" diye konuştu. 'dan kamuya kalan paranın, dağıtılan ikramiyenin daha fazla, cironun da daha yüksek olduğunu belirten Sönmez, "Satılmayan biletlerin gelirleri 'ye irat kaydediliyor. İçiniz rahat olsun" dedi.

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    Haberler Ekonomi Fon şirketlere değer katıyor