Fon şirketlere değer katıyor

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu çerçeve etrafında devletin yatırımcı rolünü etkin hale getireceklerini söyledi.

Eti Maden'in bor başta olmak üzere ürünlere katma değer kazandırdığını belirten Sönmez, "Eti Maden'i satmak gibi bir planımız kesinlikle yok" diye konuştu. Milli Piyango'dan kamuya kalan paranın, dağıtılan ikramiyenin daha fazla, cironun da daha yüksek olduğunu belirten Sönmez, "Satılmayan biletlerin gelirleri Hazine'ye irat kaydediliyor. İçiniz rahat olsun" dedi.