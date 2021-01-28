İşçilerin ikramiye zamanı geldi! 4D'li işçiye 52 günlük tediye taksitleri! Hemen banka hesaplarınızı kontrol edin

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, ilave tediyenin birinci yarısının ocak ayında verilmesine karar verildi. 2021 yılının gelmesiyle birlikte 4d işçisine tediye ödemeleri tarihleri araştırılmaya başlandı. 1. tediye ödemeleri 2021'de ne zaman yapılacak araştıran işçiler, ödemelerin yapılacağı günü bekliyor. Kamuya geçen taşeron ve kamu işçilerine verilen 1. tediye ödemeleri tarihi ne zaman? 2021 4d işçi ilave tediye 1. taksit ödeme tarihleri!
İşte Cumhurbaşkanı Kararı:
4/7/1956 tarihli ce 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2021 yılında ,mezkur kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 29 Ocak, diğer yarısının ise 11 Mayıs 2021 tarihinde ödenmesine,
İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ KAÇ PARA?
Kadrolu kamu ve taşeron işçilerine verilen 52 günlük ikramiye ödemeleri bilindiği gibi 4 taksit halinde veriliyor. 1. ilave tediyelerinin ödenmesi için hesaplama nasıl yapılır araştırılıyor. 1. ilave tediye taksit ödemesi hesaplanırken işçinin aldığı brüt ücret üzerinden hesaplama yapılıyor. Hesaplamadan sonra, SGK prim ve gelir vergisine ek olarak damga vergisi de kesiliyor. 1. ilave tediye ödemesi ne kadar merak edenlere, asgari ücretli bir çalışanın net 52 günlük ikramiye tutarının 3 bin 646 lira olarak hesaplandığını belirtelim. 2021 yılında ise asgari ücret zamlanacağı için hesaplama değişecektir.