Erken emeklilik için şartlar nelerdir? Yıl, şart ve prim harici de maaşlar erken alınabiliyor

1- Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor.
Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor.
Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor.
1- Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor.
Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor.
Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor.
Burada tek şart, annenin borçlanacağı çocuklarının sigortalı olunan tarihten sonra dünyaya gelmiş olması.
2- 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada ise yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde de 60'tan başlıyor.
Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli. Sonrasında sigorta olanlar için ise prim şartı 4500'e, yıl şartı da 25'e çıkıyor.
3- Erkeklerde askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor.
Sigortadan önce askerlik yapanlar bunu borçlanarak 1 yıl erken emekli olabiliyor.
4- Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. Burada 1800 gün prim yetiyor.
5- Engelli çalışanlar en az yüzde 40 engellilik ile vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakılmadan 15 yıl 3 bin 600 günden başlayarak işe giriş tarihlerine göre 18 yıl 4680 güne kadar süreyle emekli olabiliyor.
6- Fiili Hizmet Süresi Zammı avantajı ile belli mesleklerde çalışanların sigorta sürelerine belli oranda gün ekleniyor, işe giriş geriye çekiliyor.
7- Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor. Bu süre yaş şartından da düşülüyor.