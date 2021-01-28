Emekli olmak için gün sayanlar dikkat, 49 yaşında emekli olabilirsiniz! İstifa edene ise kıdem tazminatı ödenmesi...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kıdem tazminatı ve emeklilik ile ilgili konularda araştırmalar yapılmaktadır. Erkek çalışanlar askerlik ile emeklilik yaşını geriye çekme hakkına sahip oluyorlar, kadın çalışanlar ise emeklilik yaşına geri çekebilmek ve daha erken emekli olabilmek için doğum borçlanmalarına ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada emeklilik tarihinin belirlenmesinde işe giriş tarihi büyük önem taşımaktadır. u noktada erkekler askerlik yaptıkları süre kadar prim borçlanması yapma hakkına sahip oluyorlar. 18 ay, 12 ay ve 15 ay askerlik yapanlar için askerlik süresinin prim günü olarak borçlanılması erken emeklilik için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Kadınlar ise doğum borçlanması ile erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor, kadınlarda bu hak en fazla 3 doğum için geçerli.