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    • Ekonomi
    • 28.01.2021 20:21
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    • 28.01.2021 20:21
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    Emekli olmak için gün sayanlar dikkat, 49 yaşında emekli olabilirsiniz! İstifa edene ise kıdem tazminatı ödenmesi...

    Çalışma hayatının içine giren her vatandaş için en çok merak edilen konuların başında ne zaman emekli olunacağı gelmektedir. Çünkü bazı tarihlerde yapılan düzenlemelerden dolayı emeklilik tarihleri değişebilmektedir. Çalışma hayatının içinde yer alanlar borçlanması yaparak emeklilik sürelerini geri çekme hakkına sahip olabiliyorlar. Bu noktada erkekler askerlik yaptıkları süre kadar prim borçlanması yapma hakkına sahip oluyorlar.

    takvim.com.tr
    Emekli olmak için gün sayanlar dikkat, 49 yaşında emekli olabilirsiniz!

    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kıdem tazminatı ve emeklilik ile ilgili konularda araştırmalar yapılmaktadır. Erkek çalışanlar askerlik ile emeklilik yaşını geriye çekme hakkına sahip oluyorlar, kadın çalışanlar ise emeklilik yaşına geri çekebilmek ve daha erken emekli olabilmek için doğum borçlanmalarına ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada emeklilik tarihinin belirlenmesinde işe giriş tarihi büyük önem taşımaktadır. u noktada erkekler askerlik yaptıkları süre kadar prim borçlanması yapma hakkına sahip oluyorlar. 18 ay, 12 ay ve 15 ay askerlik yapanlar için askerlik süresinin prim günü olarak borçlanılması erken emeklilik için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Kadınlar ise doğum borçlanması ile erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor, kadınlarda bu hak en fazla 3 doğum için geçerli.

    Prim Borçlanması Nedir?

    Çalışma hayatının içinde yer alanlar prim borçlanması yaparak emeklilik sürelerini geri çekme hakkına sahip olabiliyorlar. Bu noktada erkekler askerlik yaptıkları süre kadar prim borçlanması yapma hakkına sahip oluyorlar. 18 ay, 12 ay ve 15 ay askerlik yapanlar için askerlik süresinin prim günü olarak borçlanılması erken emeklilik için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Kadınlar ise doğum borçlanması ile erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor, kadınlarda bu hak en fazla 3 doğum için geçerli.

    4500 Günde Kıdem Tazminatı Alınır Mı?

    Uzun bir süredir çalışma hayatının içinde olan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de kıdem tazminatı konusundur. Vatandaşlar hangi durumlarda ve hangi şartlarda kıdem tazminatı alınabileceğini merak ediyor. Bu noktada SGK uzmanları 4500 günle kıdem tazminatı alınabilmesi için 25 yıllık sigortalılık süresinin de doldurulması gerektiğini belirtiyor. 4500 gün prim ödemesi yapan ve 25 yıl sigortalılık süresi olan vatandaşlar kıdem tazminatı alma hakkına sahip olmaktadır.

        Kıdem Tazminatında Önemli Tarihler

        Kıdem tazminatı ödemelerinde bazı tarihlerde oldukça önemli değişiklikler yapıldı. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak bir işe giren vatandaşlar 3.600 prim gününe ulaştıklarında kıdem tazminatı almaya hak kazanıyorlardı, ancak bu şartlar bu tarihten sonra işe giren vatandaşlar için ağırlaştı, şimdilerde kıdem tazminatı alınabilmesi için 7 bin prim gününün doldurulması gerekmektedir. Kritik tarih 9 Eylül 1999, bu tarihten önce işe başlayanlar diğer çalışanlara göre kıdem tazminatı almak için daha avantajlı durumda.
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