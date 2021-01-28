‘Bu yıl da en iyi hizmeti vereceğiz’

DOĞA Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, 2020'nin ardından 2021 yılında ekonomik toparlanmanın ve büyüme oranlarının olumlu gelişmelere zemin hazırlayacağını söyledi.

Geride bıraktığımız 2020 yılının değerlendirmesini yaparken, 2021 yılı ile ilgili de öngörülerde bulunan Kırmızı, şunları kaydetti: "2020 yılı depremler, su baskınları, dolu yağışları ve devam eden COVİD- 19 salgını olmak üzere hepimiz için epey zorlu geçen bir yıl oldu. Hem yıl içerisinde yaşadığımız doğal afetler hem de hepimizi evlere kapatan Coronavirüs pandemisi ile yeni tecrübeler deneyimledik, elimizdekilerin kıymetini anladık.

Büyük umutlar ile girdiğimiz 2021 yılı ile birlikte toparlanma sürecine girerek ekonomik iyileşmeler oluşacak. Aynı zamanda sigorta sektörü olarak da olumlu gelişmeler yaşayacağımız bir yıl olacağı beklentisindeyiz. Salgın sürecinde diğer sektörlere örnek oluşturacak bir performans gösteren Türk sigorta sektörü, bu yıl da sigortalı ve sigortalı adaylarına güven duygusunu yaşatacak. Doğa Sigorta olarak biz de yaygın acente, kaliteli servis ağımız ve müşteri odaklı hizmeti kalitemiz ile sigortalılarımıza en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz. Daima ileriyi hedeflediğimiz kurum kültürümüz ile başarılı bir yıl yaşayacağımıza inanıyorum."