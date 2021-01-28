Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saat içinde 29,367 dolar ve 32,958 dolar arasında dalgalandıktan sonra 32,000 dolar sınırına döndü.
Bitcoin, geçen yılın son günlerinden itibaren hızla artan kurumsal alımların desteğinde 8 Ocak'ta 41,946.74 dolarlık tüm zamanların zirvesini gördü.
Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.96 düşüşle 31,211.04 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı da yüzde 9.23 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 12 milyar dolarlık düşüşle 592 milyar dolardan 580 milyar dolara geriledi.
Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de, son 24 saatte yaklaşık 18 milyar dolarlık düşüşle Perşembe gününün erken saatlerinde 923 milyar dolar düzeyindeydi.