



Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Ethereum tabanlı blockchain çözümleri 80 Çin şehrinde yer alacak" başlıklı analizinde, "İşletmelerin Ethereum tabanlı kurumsal çözümler oluşturmaları için bir temel görevi gören açık kaynaklı protokol katmanı olan BSN ile birlikte Ethereum tabanlı kurumsal ve iş çözümleri, BSN'nin Çin'deki halka açık şehir düğümleri aracılığıyla 80'den fazla farklı şehirde kullanıma sunulacak" dedi ve ekledi:

"En büyük kripto para borsası fonu Grayscale, yalnızca üç günde 2.0 milyar ABD dolarının üzerinde kripto varlıklar daha alarak toplamda 26.6 milyar dolarlık kripto varlıklara sahip oldu.