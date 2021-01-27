Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınında, virüsten korunmanın en önemli etkenlerinden biri hijyen oldu. Virüsü öldürdüğü belirlenen yüksek derecedeki alkol bazlı kolonya ve dezenfektan ürünlerinin kullanımı hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok ülkesinde rekor seviyede artış gösterdi.

COVİD-19 ÜRÜNLERİ

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, Türkiye genelinde Covid-19 ile mücadele amaçlı kullanımı artan ve genel olarak 'Covid-19 ürünleri' olarak isimlendirdikleri dezenfektan, kolonya, tanı kitleri, sabun gibi ürünlere ciddi talep artışı yaşandığını belirterek, ihracat rakamlarını açıkladı.