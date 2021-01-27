2019'da 28.3 milyon dolar olan dezenfektan ihracatı, yüzde 878 artışla 277 milyon doları, 9.1 milyon dolar olan kolonya ihracatı ise yüzde 208 artışla 28 milyon doları aştı. Bu ürünlerin üretim kapasiteleri de yükseldi.
Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınında, virüsten korunmanın en önemli etkenlerinden biri hijyen oldu. Virüsü öldürdüğü belirlenen yüksek derecedeki alkol bazlı kolonya ve dezenfektan ürünlerinin kullanımı hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok ülkesinde rekor seviyede artış gösterdi.
COVİD-19 ÜRÜNLERİ
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, Türkiye genelinde Covid-19 ile mücadele amaçlı kullanımı artan ve genel olarak 'Covid-19 ürünleri' olarak isimlendirdikleri dezenfektan, kolonya, tanı kitleri, sabun gibi ürünlere ciddi talep artışı yaşandığını belirterek, ihracat rakamlarını açıkladı.
HAYATİ ÖNEME SAHİP
İKMİB Başkanı Adil Pelister, 2020'de kimya sektöründe pandemi döneminde medikal, ilaç, dezenfektan, kolonya, sabun gibi ürünleri barındıran alt sektörlerde talep artışı olduğunu söyledi. Özellikle hijyen ve temizlik, medikal ürünler, tek kullanımlık plastikler, ambalaj gibi ürünleri üreten alt sektörlerin, pandemi sürecinde üretimlerine ara vermediğini belirten Pelister, "Böylece sektörümüzün ne kadar hayati bir öneme sahip olduğu bir kez daha anlaşıldı" dedi.
İHRACAT 524 MİLYON DOLARI AŞTI
Kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe yer alan dezenfektan, kolonya, ilaç, sabun ve tanı kitleri olmak üzere Covid-19 ihracatının 2020 yılında 2019'a göre yüzde 212,73 artış gösterdiğini açıklayan Adil Pelister, 524,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti.